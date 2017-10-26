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Дзагоев и Макаров вернулись в общую группу ЦСКА

сегодня, 15:53

Как сообщает пресс-служба ЦСКА, полузащитники Алан Дзагоев и Александр Макаров провели тренировку в общей группе.

«Сегодня днём в Ватутинках армейцы провели предматчевую тренировку, которой завершили подготовку к матчу с тульским Арсеналом. В общей группе работали восстановившиеся после травм полузащитники Алан Дзагоев и Александр Макаров», - сообщает пресс-служба ЦСКА. 

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Все комментарии
Юра Вартулов
сегодня в 16:39
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
Алексей Буренин
сегодня в 16:39
Помощь на игру с Базелем
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 16:31
А кто такой Макаров? Новость для заполнения пустоты в составе наверно).
Суеверный ответил Parovoznic
сегодня в 16:30
Parovoznic:
Не переживай за завтрашний исход. Вероятнее всего цска как обычно "неожиданно" выиграет 1:0 ))))
Не проблема. Футбольный Арсенал то тульский а не лондонский. Вот по самоварам - наоборот. По оружию вполне равны.
ИГРОЧИШКА
сегодня в 16:26
КТО ТАКОЙ ДЗАГОЕВ?)
Parovoznic
сегодня в 16:25
Мда... Без Дзагоева цска - совсем не торт...
Мож, именно его не хватило в игре с Зенитом...
Parovoznic ответил Суеверный
сегодня в 16:24
Суеверный:
На усмотрение штаба, эскулапов, игроков. Наверное завтра в основе нет нужды появляться с первых минут. А дальше по обстоятельствам. Больше не "влетайте", парни, хотя как это в футболе возможно...
Не переживай за завтрашний исход.
Вероятнее всего цска как обычно "неожиданно" выиграет 1:0 ))))
drug01
сегодня в 16:20
СОВСЕМ уже забыли их игру!!!! Только чтобы не мешали.....
bsww
сегодня в 16:16
какже здорово, что ближайший матч у ЦСКА будет против команды, которая изначально ведёт борьбу за 10 лучших (задача максимум). Я не хочу видеть Дзагоева в этом матче с первых минут. Армейцы должны к 60 минуте иметь задел +2, а максимум к 75 минуте. На 30 минут его хватит, если разница +2, ибо при +1 те смогут сравнять счёт, а его "свежести" может и не хватить для финального рывка. Но в любом случае, Алан обязан выйти попробовать мяч, ибо в Швейцарии он необходим с первых минут, так как смена в лице Чалова, Жамалетдинова иногда пытается перемудрить, когда не надо.
Бутсы ответил cska plus
сегодня в 16:11
cska plus:
Отлично, но надолго ли?
Нет. Скоро присоединятся к Вернблуму.
Казанский ответил FILL3286
сегодня в 16:10
FILL3286:
А кто это? А ну один с гор,а второй?
Второго не Димон,не Артемон не знают,но немного рады)))
cska plus
сегодня в 16:08
Отлично, но надолго ли?
FILL3286
сегодня в 16:06
А кто это?
А ну один с гор,а второй?
Суеверный
сегодня в 16:05
На усмотрение штаба, эскулапов, игроков. Наверное завтра в основе нет нужды появляться с первых минут. А дальше по обстоятельствам. Больше не "влетайте", парни, хотя как это в футболе возможно...
ermak6448
сегодня в 16:02
Посмотрим как физически готовы ...
Багров-брат
сегодня в 15:58
Пора в бой. Здоровья парням, нужен боевой состав! ...)))
cska.78
сегодня в 15:54
Это хорошо!
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