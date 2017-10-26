Дзагоев и Макаров вернулись в общую группу ЦСКА

Как сообщает пресс-служба ЦСКА, полузащитники Алан Дзагоев и Александр Макаров провели тренировку в общей группе.



«Сегодня днём в Ватутинках армейцы провели предматчевую тренировку, которой завершили подготовку к матчу с тульским Арсеналом. В общей группе работали восстановившиеся после травм полузащитники Алан Дзагоев и Александр Макаров», - сообщает пресс-служба ЦСКА.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте