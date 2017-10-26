Дзагоев и Макаров вернулись в общую группу ЦСКА

Как сообщает пресс-служба ЦСКА, полузащитники Алан Дзагоев и Александр Макаров провели тренировку в общей группе.
«Сегодня днём в Ватутинках армейцы провели предматчевую тренировку, которой завершили подготовку к матчу с тульским Арсеналом. В общей группе работали восстановившиеся после травм полузащитники Алан Дзагоев и Александр Макаров», - сообщает пресс-служба ЦСКА.
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Мож, именно его не хватило в игре с Зенитом...
Мож, именно его не хватило в игре с Зенитом...
Вероятнее всего цска как обычно "неожиданно" выиграет 1:0 ))))
Вероятнее всего цска как обычно "неожиданно" выиграет 1:0 ))))
А ну один с гор,а второй?
А ну один с гор,а второй?