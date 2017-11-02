Меркулов: «Для молодых игроков лимит, возможно, полезен»

Защитник «Урала» Михаил Меркулов высказался о лимите на легионеров.

«Я не боюсь конкуренции, это нормально и полезно для футболиста. На своей позиции левого защитника сейчас конкурирую с опытнейшим российским игроком Сашей Данцевым, он любому легионеру фору даст! Но все-таки для молодых, возможно, лимит полезен. В каком формате должен быть этот лимит – не мне решать, главное, чтобы агенты, преследуя лишь свою выгоду, не привозили в Россию некачественных легионеров».

Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, что клубам нужно готовиться к жесткому лимиту на легионеров. Сейчас действует лимит в формате «6+5».

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