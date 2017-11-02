Мутко: «У меня особое отношение к Игорю Денисову»

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал очередной невызов полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова в сборную России.

«К Денисову у меня особое отношение, я помню начало его карьеры (Денисов дебютировал в профессиональном футболе в „Зените“, президентом которого в ту пору был Мутко - прим. ред.). Но могу сказать, что решение, кого вызывать в сборную, принимает главный тренер - это его зона ответственности. Он (Черчесов) свои решения старается объяснять.

Я согласен в том, что главный принцип [формирования состава] - в сборной должны быть сильнейшие игроки страны. Но у тренера свое видение коллектива - много факторов, которые он учитывает, формируя состав команды. У меня может быть свое субъективное мнение относительно некоторых футболистов, но выбор состава - ответственность тренера. Как и ответственность за результат».

Последний раз Денисов выходил на поле в составе национальной команды 5 июня 2016 года в товарищеской игре со сборной Сербии (1:1).

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