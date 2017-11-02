Мутко: «Вся конкуренция в РФПЛ еще впереди»

Президент РФС Виталий Мутко оценил расстановку сил после первого круга чемпионата России, который выиграл «Локомотив». Он на 3 очка опережает ближайшего преследователя - «Зенит».

«„Локомотив“ заслуженно возглавил турнирную таблицу после первого круга. Это хорошо мотивированная команда с сильной средней линией, в ее игре все продумано, грамотно выстроено тактически. Но вся конкуренция впереди, ни одна команда не может пройти такой турнир без сбоев.

В том, что нас ждет жесткая конкуренция, я абсолютно уверен. ЦСКА отлично сыграл с „Базелем“, надеюсь, еще проявит себя и „Спартак“. А еще есть „Краснодар“, неплохо выглядит „Урал“. Чемпионат получается интересным».

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