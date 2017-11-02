Мутко: «РФС ничего не платил аргентинцам за матч с Россией»

Президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что организация ничего не платила аргентинской стороне за товарищеский матч со сборной России.

«РФС ничего не заплатил за этот матч», — сказал Мутко.

Глава РФС пояснил, что организация матча с топ-соперником требует немалых расходов. «Это и проживание, и перелет, и тренировки, и трансферы. Есть четкая система взаимодействия сборных, и многое зависит от их уровня и рейтинга. А чтобы наша сборная так зарабатывала, ей нужно быть на уровне Аргентины. Или, хотя бы, на каждом матче собирать полные „Лужники“».

Матч Россия - Аргентина состоится 11 ноября на московском стадионе «Лужники». Вместимость «Лужников» составит 78 тысяч зрителей. По словам Мутко, в продаже осталось около 19 тысяч билетов.

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