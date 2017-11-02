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Лига Европы 2017/2018, 4 тур
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Мутко: «РФС ничего не платил аргентинцам за матч с Россией»

сегодня, 09:25
РоссияРоссия-:-АргентинаАргентина11.11.2017 Не начался

Президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что организация ничего не платила аргентинской стороне за товарищеский матч со сборной России.

«РФС ничего не заплатил за этот матч», — сказал Мутко.

Глава РФС пояснил, что организация матча с топ-соперником требует немалых расходов. «Это и проживание, и перелет, и тренировки, и трансферы. Есть четкая система взаимодействия сборных, и многое зависит от их уровня и рейтинга. А чтобы наша сборная так зарабатывала, ей нужно быть на уровне Аргентины. Или, хотя бы, на каждом матче собирать полные „Лужники“».

Матч Россия - Аргентина состоится 11 ноября на московском стадионе «Лужники». Вместимость «Лужников» составит 78 тысяч зрителей. По словам Мутко, в продаже осталось около 19 тысяч билетов.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик ответил RUSTY8
сегодня в 10:41
RUSTY8:
все расходы на матчи с аргами и гишпанцами, как по старой схемке, наверное оплатили фонды Абрамовича или Усманова...а к концу года для распила эти суммы добавят в расходную ведомость рфс
Как я не люблю, когда Абрамовича или Усманова какими-то меценатами выставляют. Это бартер, они сегодня сделали взнос на сборную, а завтра Усманов получает земли заповедника по 1000 рублей за гектар под строительство коттеджей, как недавно было. Или закроют глаза на рейдерский захват, или простят грехи давности.
вованыч 80
сегодня в 10:39
Рфс то не платит ни за что....платят налогоплательщики
Филипповых
сегодня в 10:09
Че им платить? Ехать никуда не надо, все в питире!
Майкл59ru ответил starche
сегодня в 09:53
starche:
Пластинка старовата.
Краткость-сестра таланта! )
RUSTY8
сегодня в 09:47
все расходы на матчи с аргами и гишпанцами, как по старой схемке, наверное оплатили фонды Абрамовича или Усманова...а к концу года для распила эти суммы добавят в расходную ведомость рфс
starche ответил Майкл59ru
сегодня в 09:42
Майкл59ru:
Ну естественно,всё уже оплатил Миллер. Не даром пол сборной Аргентины в своём любимом клубе собрал,Месси только не хватает для полного комплекта )
Пластинка старовата.
starche
сегодня в 09:41
Будем посмотреть чего мы стоим.
sir-5
сегодня в 09:40
Вот этот визит и оценили в 1 млн.расходов(включая 10 проц.личных комиссионных).
AntiherQ1488
сегодня в 09:33
Аллахом клянись! Кадыров - проверит, иначе у нас похоже, ничего не решается.
ДСА
сегодня в 09:33
У РФС денег нет. За все платят спонсоры.
Майкл59ru
сегодня в 09:29
Ну естественно,всё уже оплатил Миллер. Не даром пол сборной Аргентины в своём любимом клубе собрал,Месси только не хватает для полного комплекта )
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