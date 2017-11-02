Бубнов: «Ошибки спартаковцев в безобидных ситуациях объясняются чрезмерным волнением»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о причинах поражения «Спартака» от «Севильи» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:2):

«„Спартак“ устраивала и ничья, поэтому они решили, прежде всего, сделать ставку на надёжную оборону и контратаки. Но „Севилья“ к этому хорошо подготовилась, о чём на предматчевой пресс-конференции говорил её главный тренер. Хозяевам необходимо было лишить „Спартак“ мяча, без которого он становится неопасным. Добиться этого удалось с помощью высочайшего прессинга на всех участках поля, особенно при потере инициативы. В итоге ни одна контратака гостей не достигла цели – их успевали накрывать. Из-за прессинга испанцев у столичного клуба и был высокий брак, а ошибки в безобидных ситуациях можно объяснить чрезмерным волнением. Всё-таки опыта выступлений на таком уровне у команды практически нет.

Было заметно, что „Спартаку“ немного не хватает свежести. Игрокам не удавалось выйти из-под прессинга, а также организовать свой. В таком ключе команды и играли почти весь матч, а после второго гола „Севилья“ ослабила хватку и отошла к своим воротам. Это дало возможность москвичам встрепенуться и начать проводить свои атаки. Одна из них завершилась взятием ворот, но на большее банально не хватило времени. В каком-то смысле хозяева выстояли, хотя в конце сил у „Спартака“ уже почти не было.

Теперь многое будет зависеть от „Марибора“. „Спартак“ дома у словенцев наверняка выиграет, поэтому важно, какого результата с ними на выезде добьётся „Севилья“. Если испанцы не смогут победить, то у красно-белых появятся шансы. В таком случае москвичи как минимум догонят севильцев и будут чуть впереди по личным встречам. Кроме того, соперникам ещё играть с „Ливерпулем“, так что считаю, до последнего тура турнирные расклады будут неясными. Для начала нужно одолеть „Марибор“».

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