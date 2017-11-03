Уилшир: «Если не можешь победить, то хотя бы не проиграй»

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир подвёл итоги встречи с «Црвеной Звездой» (0:0) в 4-м туре группового этапа Лиги Европы, а также подчеркнул, что доволен своим положением в команде, несмотря на то, что практически не появляется на поле в матчах АПЛ текущего сезона:

«Чувствую себя хорошо. Я пытаюсь пробиться в основной состав, но здесь собраны хорошие футболисты. Я доволен своим положением и наслаждаюсь футболом и рад возвращению на поле в футболке „Арсенала“.

Перед началом турнира мы понимали, что у нас есть всё, чтобы выйти из группы. Если ты не можешь выиграть матч, то хотя бы не проиграй его. Мы не в восторге от одного очка, но мы примем этот результат.

В первом тайме соперник играл лучше, во второй половине встречи лучше смотрелись уже мы. Мы проделаем работу над ошибками. „Арсенал“ хочет занять первое место в группе».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте