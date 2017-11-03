Нобоа: «Очень важно, что „Зенит“ не проиграл»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа подвёл итоги гостевой встречи с «Русенборгом» (1:1) в 4-м туре группового раунда Лиги Европы:

«Конечно, мы хотели сыграть лучше и победить. Но мало что получалось. Главное, что в итоге не проиграли и взяли очки. Посмотрим, что будет дальше.

В перерыве Роберто Манчини попросил активнее прессинговать на чужой половине. Сказал, что счёт пока 0:0, но надо выигрывать. Не нервничать, спокойно контролировать мяч и не торопиться в завершающей стадии атак. Однако мы слишком легко теряли мяч.

Мы знали, что нужна как минимум ничья, поэтому бились до конца, через „не могу“. И забили на последних минутах хороший гол, хороший пас отдал Ригони. Очень важно, что мы не проиграли».

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