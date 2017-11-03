Бадибанга: «Ничего не знаю об интересе „Динамо“»

Нападающий «Шерифа» Зигуй Бадибанга, отличившийся голом в ворота «Локомотива», прокомментировал победу над «железнодорожниками» (2:1) в 4-м туре группового этапа Лиги Европы, а также подчеркнул, что ничего не знает об интересе к нему со стороны московского «Динамо»:

«Это была хорошая игра. Мы счастливы, что победили такую большую команду, как „Локомотив“. Не сказал бы, что матч был похож на игру в Тирасполе. Сегодня „Локомотив“ начал здорово, а мы нет. Но результат нас устроил. Мы очень счастливы.

Что касается вратаря „Локо“, вышедшего на замену (Прим. - Никиты Медведева), он был хорош, дважды спас свою команду после моих ударов. Если будет больше играть, то станет ещё сильнее. Ему нужен опыт. Но сегодня он был неплох. Поздравляю его.

На данный момент я игрок „Шерифа“. Не знаю, что будет дальше, и ничего не знаю об интересе „Динамо“».

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