Сёмин: «Кажется, шансов на то, что Гильерме сыграет с ЦСКА, очень-очень мало»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин остался недоволен игрой своей команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Шерифа». «Железнодорожники» уступили в родных стенах. Семин также прокомментировал травмы своих подопечных - голкипера Гильерме и форварда Эдера.

«Сегодня все не получилось. Другое дело - почему. Всегда можно найти определенные причины, но одна из главных: после предыдущего матча - команда недовосстановилась. Можно было менять десять человек, но разрешено только три. Никого даже отметить нельзя сегодня. Все сыграли ниже своего уровня. „Шериф“ был отлично мотивирован, хорошо выглядел физически и был быстрее нас. Мы просто не могли играть так же.

Почему не произвел ротацию после игры с „Зенитом“? Когда все хорошо идет, не хочется ничего менять.

Кстати, еще один негативный момент, после травмы Гильерме наши игроки растерялись, с ним все было надежно. Кажется, шансов на то, что Гильерме сыграет с ЦСКА, очень-очень мало. У него растяжение бедра. Посмотрим, может быть, не все так страшно. У Эдера еще более серьезная травма - надрыв задней поверхности бедра. У нас есть волевые усилия. Будем стараться делать замены. О следующем матче с ЦСКА подумаем завтра».

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