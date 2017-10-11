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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
    Команда финиширует в первой четверке и получит прямую путевку на мундиаль
    27%
    574
    Аргентина займет 5-е место и отправится стыковые матчи
    47%
    989
    Аргентина займет место ниже 5-го и останется без ЧМ
    22%
    456
    Затрудняюсь ответить
    5%
    100
    Всего голосов: 2119
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Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 10 тур
03:00 Матч завершен Тринидад и Тобаго 2:1 США
03:00 Матч завершен Гондурас 3:2 Мексика
03:00 Матч завершен Панама 2:1 Коста-Рика
Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, 18 тур
02:30 Матч завершен Парагвай 0:1 Венесуэла
02:30 Матч завершен Бразилия 3:0 Чили
02:30 Матч завершен Эквадор 1:3 Аргентина
02:30 Матч завершен Перу 1:1 Колумбия
02:30 Матч завершен Уругвай 4:2 Боливия
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США, Украина и другие неудачники отбора ЧМ-18

сегодня, 10:16

Список команд, не прошедших отбор на ЧМ-18, впечатляет «Соккер.ру»! Многие сборные с возможностями и звездами европейского клубного футбола не приедут в Россию.

Чили (9 место в рейтинге ФИФА)

В первой двадцатке мирового рейтинга шесть команд из Южной Америки. Тогда почему прямых путевок только четыре, и пятая сборная вынуждена играть в плей-офф? В Перу заслужили место в стыках – тут все по делу, но все видели силу чилийцев на Кубке Конфедераций. Чемпионат мира в России потерял прекрасную сборную и ее чудных болельщиков. Жаль, но закон суров. Бразильцы не послушали некоторых своих фанатов, призывавших слить матч Чили, чтобы позлить Аргентину. Тите выставил основу, «селесао» выиграли со счетом 3:0.

Уэльс (13 место в рейтинге ФИФА)

Тут ситуация еще глупее, чем в чилийском случае – сборная Видаля и Санчеса сама виновата, невозможно случайно проиграть восемь раз в 18 матчах, пусть соперники по отбору в Южной Америке привычно серьезные. Но Уэльс неудачно провел один матч из десяти! Полуфиналисты Евро-2016 просчитались, зачастив с ничьими – подписывали мировые с Австрией и Грузией, не только с победителями своего секстета. Сборная, которая делает забавные командные фотографии – в верхнем ряду оставляют пару человек, остальные сидят, в Казани или Саранске таким мини-спектаклем не порадует.

Словакия (19 место в рейтинге ФИФА)

Словаки – слабые, хорошо, что не сыграют в России? А вспомните их матч со сборной Слуцкого. Посмотрите, как играет в атаке «Наполи», где Гамшик – легенда клуба. Словаки в первой двадцатке рейтинга ФИФА, это стабильная команда. Была, ведь сейчас победы смешали со странными осечками – Шкртел забил вместо шотландцев решающий мяч. Словенцам в Любляне слили в один мяч в прошлом году. В результате стали вторыми в группе, и как истинный неудачник отбора вылетели – оказались девятой лишней сборной, уступив грекам и компании путевку в стыки из-за одного пункта.

Украина (24 место в рейтинге ФИФА)

По самоотдаче и физическим кондициям – о втором недавно справедливо говорил тренер сборной Косово, команда Шевченко, конечно же, опережает десятки других сборных. Но прямолинейность подхода в отдельных матчах и одна заметная осечка предопределили исход пути Украины на чемпионат мира в России. Коноплянка не смог забить сборной Исландии в Киеве – счет остался ничейным, потеряли победу, и двух пунктов в сложной группе не хватило, невзирая на вынос Турции в дебютном матче Луческу и помощь сборной Финляндии, которая отчаянно дралась в пользу Украины против Хорватии и Исландии.

США (28 место в рейтинге ФИФА)

Американцы на первом чемпионате мира вышли в полуфинал – случайно, но вышли. А с 1990 года ни разу не пропустили финальную часть и четырежды были в плей-офф, что как бы намекает на желание развивать «соккер» и дальше. Плохо, что Пулишича из «Боруссии» не увидим в России – талантливый мальчишка из дортмундской «Боруссии» тянул странную сборную Брюса Арены, но не смог сыграть за всех. Впрочем, если проигрываешь в решающем матче аутсайдеру Тринидаду и Тобаго (8 поражений в 9 матчах до вчерашнего поединка со США), то все по делу – американцы умудрились проиграть четыре поединка из десяти, часто ошибались. 

Турция (27 место в рейтинге ФИФА)

Как и команда США, турки используют козыри немецкой системы подготовки футболистов – при желании можно созвать в сборную Луческу только игроков, прямо связанных с немецкими клубами и Германией как местом рождения. Но даже такая солидная подпитка, даже невероятное поклонение футболу как любимому народом спорту в самой Турции не помогло. Тренер Терим подрался в ресторане – и ушел из сборной снова и вновь, Мистер Луческу слил Шевченко в отборочной игре. Снова неудача, Турция провалила отбор, игроки «Барселоны», «Ромы», «Боруссии» Д и «Сельты» не приедут играть в России. 

Нидерланды (29 место в рейтинге ФИФА)

Старики-разбойники Роббен и Снейдер не сделали бы турнир в России скучнее! Да и Промес не был бы нежеланным гостем. Тем более, обычно голландцы в финальных частях чемпионатов мира собираются и показывают больше, чем от них ждут. И чем сами могут мечтать – такая у «оранжевых» специфика. Но голландцы заметно сбавили, пострадала система подготовки футболистов. И хотя не сказать, что эта команда слабее Швеции – на выезде была ничья, вчера дома обыграли основного конкурента 2:0, регламент отбора оказался против них. Шведы разбили Люксембург 8:0, а считают разницу мячей во всех матчах при равенстве пунктов.

Китай (62 место) и Узбекистан (69 место в рейтинге ФИФА)

В отборе от Азии выделяем эту парочку, поскольку существует общий повод назвать их игру в группе «А» третьего раунда отбора провальной. Умудрились отдать место в стыковом матче сборной Сирии. Той самой, где воюет полмира, где часть территории оккупированы запрещенными в России организациями, а сколько там детей, стариков и женщин убили из-за бомбардировок самолетов из десятков стран – подсчитать невозможно. Но Узбекистан – неплохая, но неудачливая команда, и Китай – сборная, чьих игроков окружили заботой, деньгами и Халками, финишировали ниже Сирии.

Алжир (63 место в рейтинге ФИФА)

После вылета сборной Мадагаскара африканский отбор потерял малейший футбольный смысл, но зачем-то продолжили играть. Камерун тоже пролетел, но среди африканских страстей выбираем алжирские. Там сборная Египта наоборот! Немножко опережают Россию в рейтинге ФИФА, но ведь на ЧМ-14 сыграли успешно, как помните. В составе свой потенциальный герой нации, как Салах – Марез, игроки «Порту», «Монако», «Лестера», люди из Серии А и Бундеслиги. Гулам – топ-игрок с фланга. В воротах М’Боли, игравший за «Крылья Советов». С таким составом четыре поражения в пяти играх и досрочный вылет – позор.

Стоит ли расширять количество сборных на ЧМ?

Инфантино должен принимать волевое решение и увеличивать количество участников чемпионатов мира? Есть аргументы и за, и против. Ведь смотрите, кто вылетел. Чилийцы из топ-10 в рейтинге ФИФА. Валлийцы – из второй десятки, причем полуфиналисты Евро пролетели, проиграв один матч из десяти. США – сборная, которая почти три десятилетия выходила на ЧМ. Интересных и перспективных команд намного больше, чем мест, даже Нидерланды не безнадежные!

А Ракитич, Модрич, Эриксен, Буффон и его итальянские друзья еще могут не добраться в Россию – проиграть стыковые матчи. Возможно, пора подумать о смене формата. И ради Европы, и вообще. Даже успех китайской команды в будущем, учитывая наличие богатых путешественников из этой страны – огромный плюс для финальной части мундиаля. Не говоря уже о том, как выгодно принимать в гостях шейхов из ОАЭ и Катара. А пока многие страны-хозяева – все последние, кроме немцев в 2006-м, терпят огромные убытки, организовывая ЧМ. И Россия вряд ли станет исключением.

Но если отсеиваешь на отборочной стадии помешанных на футболе чилийцев и турок, если на мундиаль не едут богатые американцы, которые потратили бы в России десятки миллионов – убытки не удивят. При этом финансовый провал турнира ляжет на плечи россиян, а не тех, кто не доехал, так и в Бразилии случилось. И в спортивном плане чемпионат мира по футболу не пострадает, если вместе со сборной Саудовской Аравии на турнир приедет чемпион Южной Америки из Чили или команда Голландии. Даже Месси выгрыз для себя и Аргентины участие в последний момент, без него турнир стал бы хуже.

Времена изменились, так или иначе выгодных чемпионату мира сборных больше, чем путевок.

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Все комментарии
дурман
сегодня в 11:16
Особенно жаль Турцию (((((((
Мяучелo ответил Xtraz
сегодня в 11:08
Xtraz:
США, Турция, Украина. Не удивился бы пролету Германии. Путин тащит, короче)) Чилийцев только жаль.
поставить Германию в один ряд с этими сборными это сильно XDDD
SanitarForest
сегодня в 11:07
ну печаль вызывает отсутствие Уэльса и Чили...ну и наша сборная на правах хозяйки забрала место у словаков)
травокуров-унисексов не жаль
а что не будет "любимых соседей" так вообще слава Богу... ну по крайней мере перед ЧМ теперь не будет движухи с бойкотом и прочей шнягой
Jum13
сегодня в 11:06
Теперь США вместе с Украиной будут ЧМ-2018 бойкотировать )))
Xtraz
сегодня в 11:04
США, Турция, Украина. Не удивился бы пролету Германии.
Путин тащит, короче))
Чилийцев только жаль.
Давид Сурманидзе
сегодня в 11:03
Увеличивать ...Категорически не надо. Хотя ,если следовать логике чиновников, типа Инфатино, Блаттера и других,то тогда да . Но вопрос в другом ЧМ ,уже давно неиспортивное, даже не близко ,а политическое мероприятие. Тогда все становится понятно
Евгений Перфильев
сегодня в 11:02
КТО ХОТЕЛ, ТОТ ПРИЕДЕТ.
Roger Young
сегодня в 11:01
Неужели сборная Марокко и Буркино-Фасо сильнее Голландии и Хорватии?

Просто не надо играть в толерантность и уровень турнира вырастет в разы.
arsen09
сегодня в 10:59
Спорно конечно ! Расширять или нет ! КАк новорится Чили , США никто не мешал побеждать и выходить в финальную часть ! Я думаю Перу и Панама не меньше заслужили приехать на ЧМ раз бились как звери ! Европейцев жаль так как тут отбор сложней ! Уэльс , Голландия , Турция точно не повредили бы на ЧМ. Глядишь еще хорваты и итальянцы не попадут на ЧМ вот тогда будет весело ))
Roger Young
сегодня в 10:58
Нужно не расширять ЧМ, а дать больше путевок на турнир сильным регионам. Гораздо интереснее смотреть матчи между европейскими и южноамериканскими странами, чем игру унылых сборных из Африки и средней азии.
Roger Young
сегодня в 10:57
Не надо расширять количество мест, иначе исчезнет соревновательный принцип. Уже сейчас испортили евро, не хватало ухудшить и без того слабый ЧМ.

Не секрет, что Евро был сильнее чемпионата Мира, просто потому что вместо Тринидада и Тобаго в нем играли Словакия или Швеция. Теперь, уровни примерно идентичны.
Footbolista
сегодня в 10:56
Украина и СЩА не попали на ЧМ2018...ну теперь ждем "актуальные и правдивые" репортажи с ЧМ2018 о том как все будет плохо...))
Дима Павлово
сегодня в 10:51
рад что хохлы не попали! глядишь нытья не будет что мы байкотируем турнир
Владимир Богатов
сегодня в 10:50
Вот как раз не надо менять формат. Потому что проиграли те, кто привыкли к выходам на мундиаль, начали халявить слегка, а если им дать больше шансов, убрать стимул выгрызать зубами очки в каждом матче, то и качество футбола скатится до сборной РФ. Эталонное "хуже некуда", ибо потенциал есть, но лень ибо бабосики и так заплатят.
MALOVAR
сегодня в 10:49
Пускай эти команды поучавствуют в альтернативном турнире рангом ниже до ЧМ ,так будет справедливо
Старая пьянь
сегодня в 10:41
Сборная Украины не заслужила проход на ЧМ в росии, как и остальные из списка. Но где смысл автоматического попадания на праздник футбола команды из 7го десятка ФИФА+страны военных преступников?
OLESOCC ответил Правозащитник
сегодня в 10:37
Правозащитник:
Уэльс и Украина заслуженно проиграли. Им не место на ЧМ2018.
Уэлсу (без Бэйла) просто не повезло! Украина, после звонка парашенко в перерыве матча, слила поездку в Россию!.
juchok
сегодня в 10:31
все это шляпа! кто мешал США приехать вместо Панамы, а Чили вместо Перу? в футбол играть надо,а не считать, кто сколько бы денег потратил в России...
Правозащитник
сегодня в 10:22
Уэльс и Украина заслуженно проиграли. Им не место на ЧМ2018.
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