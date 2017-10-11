США, Украина и другие неудачники отбора ЧМ-18

Список команд, не прошедших отбор на ЧМ-18, впечатляет «Соккер.ру»! Многие сборные с возможностями и звездами европейского клубного футбола не приедут в Россию.

Чили (9 место в рейтинге ФИФА)

В первой двадцатке мирового рейтинга шесть команд из Южной Америки. Тогда почему прямых путевок только четыре, и пятая сборная вынуждена играть в плей-офф? В Перу заслужили место в стыках – тут все по делу, но все видели силу чилийцев на Кубке Конфедераций. Чемпионат мира в России потерял прекрасную сборную и ее чудных болельщиков. Жаль, но закон суров. Бразильцы не послушали некоторых своих фанатов, призывавших слить матч Чили, чтобы позлить Аргентину. Тите выставил основу, «селесао» выиграли со счетом 3:0.

Уэльс (13 место в рейтинге ФИФА)

Тут ситуация еще глупее, чем в чилийском случае – сборная Видаля и Санчеса сама виновата, невозможно случайно проиграть восемь раз в 18 матчах, пусть соперники по отбору в Южной Америке привычно серьезные. Но Уэльс неудачно провел один матч из десяти! Полуфиналисты Евро-2016 просчитались, зачастив с ничьими – подписывали мировые с Австрией и Грузией, не только с победителями своего секстета. Сборная, которая делает забавные командные фотографии – в верхнем ряду оставляют пару человек, остальные сидят, в Казани или Саранске таким мини-спектаклем не порадует.

Словакия (19 место в рейтинге ФИФА)

Словаки – слабые, хорошо, что не сыграют в России? А вспомните их матч со сборной Слуцкого. Посмотрите, как играет в атаке «Наполи», где Гамшик – легенда клуба. Словаки в первой двадцатке рейтинга ФИФА, это стабильная команда. Была, ведь сейчас победы смешали со странными осечками – Шкртел забил вместо шотландцев решающий мяч. Словенцам в Любляне слили в один мяч в прошлом году. В результате стали вторыми в группе, и как истинный неудачник отбора вылетели – оказались девятой лишней сборной, уступив грекам и компании путевку в стыки из-за одного пункта.

Украина (24 место в рейтинге ФИФА)

По самоотдаче и физическим кондициям – о втором недавно справедливо говорил тренер сборной Косово, команда Шевченко, конечно же, опережает десятки других сборных. Но прямолинейность подхода в отдельных матчах и одна заметная осечка предопределили исход пути Украины на чемпионат мира в России. Коноплянка не смог забить сборной Исландии в Киеве – счет остался ничейным, потеряли победу, и двух пунктов в сложной группе не хватило, невзирая на вынос Турции в дебютном матче Луческу и помощь сборной Финляндии, которая отчаянно дралась в пользу Украины против Хорватии и Исландии.

США (28 место в рейтинге ФИФА)

Американцы на первом чемпионате мира вышли в полуфинал – случайно, но вышли. А с 1990 года ни разу не пропустили финальную часть и четырежды были в плей-офф, что как бы намекает на желание развивать «соккер» и дальше. Плохо, что Пулишича из «Боруссии» не увидим в России – талантливый мальчишка из дортмундской «Боруссии» тянул странную сборную Брюса Арены, но не смог сыграть за всех. Впрочем, если проигрываешь в решающем матче аутсайдеру Тринидаду и Тобаго (8 поражений в 9 матчах до вчерашнего поединка со США), то все по делу – американцы умудрились проиграть четыре поединка из десяти, часто ошибались.

Турция (27 место в рейтинге ФИФА)

Как и команда США, турки используют козыри немецкой системы подготовки футболистов – при желании можно созвать в сборную Луческу только игроков, прямо связанных с немецкими клубами и Германией как местом рождения. Но даже такая солидная подпитка, даже невероятное поклонение футболу как любимому народом спорту в самой Турции не помогло. Тренер Терим подрался в ресторане – и ушел из сборной снова и вновь, Мистер Луческу слил Шевченко в отборочной игре. Снова неудача, Турция провалила отбор, игроки «Барселоны», «Ромы», «Боруссии» Д и «Сельты» не приедут играть в России.

Нидерланды (29 место в рейтинге ФИФА)

Старики-разбойники Роббен и Снейдер не сделали бы турнир в России скучнее! Да и Промес не был бы нежеланным гостем. Тем более, обычно голландцы в финальных частях чемпионатов мира собираются и показывают больше, чем от них ждут. И чем сами могут мечтать – такая у «оранжевых» специфика. Но голландцы заметно сбавили, пострадала система подготовки футболистов. И хотя не сказать, что эта команда слабее Швеции – на выезде была ничья, вчера дома обыграли основного конкурента 2:0, регламент отбора оказался против них. Шведы разбили Люксембург 8:0, а считают разницу мячей во всех матчах при равенстве пунктов.

Китай (62 место) и Узбекистан (69 место в рейтинге ФИФА)

В отборе от Азии выделяем эту парочку, поскольку существует общий повод назвать их игру в группе «А» третьего раунда отбора провальной. Умудрились отдать место в стыковом матче сборной Сирии. Той самой, где воюет полмира, где часть территории оккупированы запрещенными в России организациями, а сколько там детей, стариков и женщин убили из-за бомбардировок самолетов из десятков стран – подсчитать невозможно. Но Узбекистан – неплохая, но неудачливая команда, и Китай – сборная, чьих игроков окружили заботой, деньгами и Халками, финишировали ниже Сирии.

Алжир (63 место в рейтинге ФИФА)

После вылета сборной Мадагаскара африканский отбор потерял малейший футбольный смысл, но зачем-то продолжили играть. Камерун тоже пролетел, но среди африканских страстей выбираем алжирские. Там сборная Египта наоборот! Немножко опережают Россию в рейтинге ФИФА, но ведь на ЧМ-14 сыграли успешно, как помните. В составе свой потенциальный герой нации, как Салах – Марез, игроки «Порту», «Монако», «Лестера», люди из Серии А и Бундеслиги. Гулам – топ-игрок с фланга. В воротах М’Боли, игравший за «Крылья Советов». С таким составом четыре поражения в пяти играх и досрочный вылет – позор.

Стоит ли расширять количество сборных на ЧМ?

Инфантино должен принимать волевое решение и увеличивать количество участников чемпионатов мира? Есть аргументы и за, и против. Ведь смотрите, кто вылетел. Чилийцы из топ-10 в рейтинге ФИФА. Валлийцы – из второй десятки, причем полуфиналисты Евро пролетели, проиграв один матч из десяти. США – сборная, которая почти три десятилетия выходила на ЧМ. Интересных и перспективных команд намного больше, чем мест, даже Нидерланды не безнадежные!

А Ракитич, Модрич, Эриксен, Буффон и его итальянские друзья еще могут не добраться в Россию – проиграть стыковые матчи. Возможно, пора подумать о смене формата. И ради Европы, и вообще. Даже успех китайской команды в будущем, учитывая наличие богатых путешественников из этой страны – огромный плюс для финальной части мундиаля. Не говоря уже о том, как выгодно принимать в гостях шейхов из ОАЭ и Катара. А пока многие страны-хозяева – все последние, кроме немцев в 2006-м, терпят огромные убытки, организовывая ЧМ. И Россия вряд ли станет исключением.

Но если отсеиваешь на отборочной стадии помешанных на футболе чилийцев и турок, если на мундиаль не едут богатые американцы, которые потратили бы в России десятки миллионов – убытки не удивят. При этом финансовый провал турнира ляжет на плечи россиян, а не тех, кто не доехал, так и в Бразилии случилось. И в спортивном плане чемпионат мира по футболу не пострадает, если вместе со сборной Саудовской Аравии на турнир приедет чемпион Южной Америки из Чили или команда Голландии. Даже Месси выгрыз для себя и Аргентины участие в последний момент, без него турнир стал бы хуже.

Времена изменились, так или иначе выгодных чемпионату мира сборных больше, чем путевок.