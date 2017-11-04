Винисиус: «Когда я провожу хорошую игру, Марсело шлет мне СМС»

17-летний нападающий «Фламенго» Винисиус Жуниор через год присоединится к «Реалу», а пока набирается опыта в чемпионате Бразилии:

«Я спокоен. Не думаю, что уже настало время уходить. По контракту остался еще год. Мне всё очень нравится в „Фламенго“.

Критика? Я ей не обеспокоен. Я знаю свой потенциал и знаю, насколько далеко могу добраться. В „Фламенго“ мне еще предстоит много работы, я не хочу быть простым „обещанием“.

Я не общался с Зиданом, но говорил с Марсело, Каземиро и Данило о жизни в Мадриде. Когда я провожу хорошую игру, Марсело шлет мне СМС. Я всегда его с нетерпением жду».

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