Алвес: «Переход в „Ювентус“ навредил близким мне людям»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Даниэль Алвес жалеет о том, что в 2016-м году перешел из «Барселоны» в «Ювентус»:

«Это произошло вследствие нескольких факторов. У меня много друзей в ПСЖ, моя девушка жила в Париже и обожает этот город. Это клуб с огромными амбициями, желающий развиваться всё дальше и дальше. Конечно, меня привлекала и идея снова поработать с Пепом Гвардиолой в „Манчестер Сити“.

Но я уже принял решение присоединиться к „Ювентусу“, даже не рассмотрев другие варианты. В каком-то роде это навредило близким мне людям. Было непросто выбраться из Турина в Барселону чтобы повидать своих детей. Моей подруге было трудно найти работу — в Турине не так много возможностей.

В этом смысле имело больший смысл выбрать Париж, а не Манчестер, но я не скрываю свое восхищение Гвардиолой и хотел бы поиграть в Премьер-Лиге в будущем».

Ранее бразилец рассказывал, что мог оказаться в «Ливерпуле».

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