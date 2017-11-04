Роналдо: «Уход Неймара из „Барселоны“ в чем-то схож с моим»

Знаменитый бразильский нападающий Роналдо сравнил переход Неймара из «Барселоны» в ПСЖ со своим трансфером из каталонского клуба в «Интер» в 1997-м году:

«Уход Неймара из „Барселоны“ в чем-то схож с моим. Я перешел в „Интер“, когда итальянский чемпионат был гораздо сильнее, чем сейчас французский. Я не владею детальной информацией и не знаю, что повлияло на переговоры с Неймаром. Может, возникли проблемы с правлением „Барселоны“, как в свое время случилось у меня. Я бы и сейчас принял решение уйти из клуба».

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