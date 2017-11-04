Билич поддержал Ловрена, семье которого угрожали расправой

Наставник «Вест Хэма» Славен Билич выступил в поддержку защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена, который получил угрозы жизни в адрес его семьи:

«К счастью, таких людей меньшинство. Может, я не прав или слишком наивен, но я думаю, что даже сами угрожавшие не намеревались всерьез это сделать.

Но они не шутили — и это плохой, очень плохой способ выразить недовольство его игрой. Такого случаться не должно. Этим людям должно быть стыдно за свое поведение.

Ловрен — очень хороший игрок. Это больше чем центрбек, он никогда не теряется на поле, всегда остается в игре. Много ошибок? Иногда он расплачивается за ошибки других. Быть центральным защитником в „Ливерпуле“ непросто, учитывая статус клуба».

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