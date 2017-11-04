Тошич: «У ЦСКА уже столько лет не было трансферов, а команда по-прежнему на плаву»

Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич прокомментировал нынешнюю игровую форму ЦСКА.



«Уверен, что тренерский штаб выжимает максимум из футболистов. У ЦСКА уже столько лет не было трансферов, а команда по-прежнему на плаву. Ребята стараются и выкладываются в каждом матче, это видно. Да, случаются поражения. Но армейцы никогда не сдаются, уж я-то знаю. В этом фишка команды – собраться тогда, когда ее уже списали со счетов».



Напомним, что недавно Зоран Тошич заявил, что ушел из ЦСКА не из-за денег.

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