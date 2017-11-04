Зидан: «Бэйл и Карвахаль восстановились, но им ещё нужно набрать форму»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Кубок
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Шотландия. Премьер-Лига
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 16 тур
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн -:- Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 11 тур
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбург -:- Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария
Испания. Примера 2017/2018, 11 тур
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 3:0 Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 16 тур
16:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ТосноТосно 1:3 Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов
Россия. ФНЛ 2017/2018, 21 тур
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 1:2 Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпиец (Нижний Новгород)Олимпиец 0:0 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 0:3 Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 2:4 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов
17:00 22’ Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань 0:1 Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь
Франция. Лига 1 2017/2018, 12 тур
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнжеАнже -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам
  • Главные новости
  • Все новости
17:01
Зидан: «Я не лучший тренер в мире, но и не худший. Я где-то посередине»6
16:49
«Валенсия» разгромила «Леганес» и оторвалась от «Реала» на 7 очков8
16:27
Главный тренер «Луча-Энергии»: «У команды нет денег даже на чай!»12
13:40
Маляка про ситуацию с «Луч-Энергией»: «Терпели сколько могли, но так дальше нельзя»13
12:40
Мельгарехо: «Верил, что смогу заиграть в „Спартаке“»25
17:22
Гранквист - лучший игрок «Краснодара» в октябре0
17:17
Гильерме: «Скоро вернусь еще более сильным»0
17:11
Стала известна заявка «Зенита» на матч с «Рубином»1
17:00
Григорян: «По атакующим действиям я бы поставил „Спартак“ на первое место»4
16:50
Аленичев: «„Енисей“ прошел 20 туров на одном дыхании»1
16:41
«Манчестер Сити» интересуется Бертраном2
16:25
Пьянич не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Беневенто»0
16:14
Ловчев: «Заметил, что „Спартак“ меньше пропускает, играя в два центральных защитника»4
16:09
Аллегри: «Алекс Сандро выступает ниже своего уровня, а Дибале не хватает остроты»1
16:00
Ловчев: «Думаю, в матче „Локомотива“ и ЦСКА будет ничья»10
15:59
«Тамбов» на выезде разгромил «Спартак-2»7
15:56
«Олимпиец» разделил очки с «Томью»0
15:52
«Крылья Советов» расправились с «Авангардом»2
15:36
Глава ФНЛ: «Профессиональному футболу во Владивостоке грозит исчезновение»3
15:26
«Тосно» - «Краснодар»: стартовые составы9
15:22
Дзанетти: «Надо быть с фанатами на одной волне, чтобы вернуть „Интер“ на законное место»1
15:18
Тошич: «У ЦСКА уже столько лет не было трансферов, а команда по-прежнему на плаву» 11
15:12
Маминов: «„Тюмень“ заслуженно победила хорошего и сильного соперника»1
15:11
Григорян: «Паршивлюк заслуживает внимания сборной»12
15:03
Хавбек «Лацио» Альберто о вызове в сборную Испании: «Это лучший момент в моей карьере»0

Зидан: «Бэйл и Карвахаль восстановились, но им ещё нужно набрать форму»

сегодня, 16:41

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о том, что защитник Даниэль Карвахаль и вингер Гарет Бэйл, вернувшиеся в строй, еще далеки от возвращения на поле:

«Мы рады, ведь Бэйл и Карвахаль приступили к тренировкам. На следующей неделе вернется в строй Матео Ковачич.

Однако ни Гарет, ни Дани в заявку не попадут - им нужно набрать форму. Карвахаль не играл 45 дней, Бэйл - 35. Гарет и в расположение сборной не поедет, ему еще надо работать, чтобы скорее вернуться на поле».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Ислом Хамраев
сегодня в 17:18
Как фанат барсы скажу ради справедливости , только с карвахалем и бейлом посмотрим спад ли у реала или нет , ведь основные игроки это важные винтики в команде
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100