Зидан: «Бэйл и Карвахаль восстановились, но им ещё нужно набрать форму»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о том, что защитник Даниэль Карвахаль и вингер Гарет Бэйл, вернувшиеся в строй, еще далеки от возвращения на поле:

«Мы рады, ведь Бэйл и Карвахаль приступили к тренировкам. На следующей неделе вернется в строй Матео Ковачич.

Однако ни Гарет, ни Дани в заявку не попадут - им нужно набрать форму. Карвахаль не играл 45 дней, Бэйл - 35. Гарет и в расположение сборной не поедет, ему еще надо работать, чтобы скорее вернуться на поле».

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