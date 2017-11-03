Гулам перенес операцию и пропустит не менее 90 дней

Защитник «Наполи» Фаузи Гулам повредил крестообразные связки колена в матче 4-го тура Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Пресс-служба неаполитанского клуба сообщила о сроках восстановления футболиста, который сегодня перенес операцию:

«Утром Фаузи прооперировали в Риме. Операция прошла идеально. Гулам вернется к тренировкам с первой командой как минимум через 90 дней».

Отметим, что игрок обороны на днях должен был продлить контракт с «Наполи».

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