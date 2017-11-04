Бош: «Рад, что Гетце вызван в сборную Германии»

Наставник дортмундской «Боруссии» Петер Бош порадовался за своего подопечного Марио Гетце, который ранее восстановился после заболевания, а теперь вызван в сборную Германии на товарищеские матчи с Англией и Францией.

«Гетце очень много работал. Ему было трудно быть вне игры почти пять месяцев. Сейчас Марио нужно набирать форму, чтобы для начала он мог сыграть 90 минут, а потом проводить по два матча в неделю. Я рад, что он вызван в сборную, Гетце абсолютно этого заслуживает».

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