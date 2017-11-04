Зидан: «Я не лучший тренер в мире, но и не худший. Я где-то посередине»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, недавно признанный тренером года по версии ФИФА, просит журналистов и болельщиков избегать прилагательных в превосходной степени сравнения, когда те говорят об уровне специалиста:

«Я не лучший тренер в мире, как говорят люди, из-за прекрасного сезона в исполнении команды, и я это принимаю, но я и не худший тренер в мире.

Я где-то посередине, ни выше, ни ниже. Тут как с жизнью: порой она кажется нам лучше, порой - хуже. И в футболе тоже так: иногда у вас черная полоса, так было и в прошлом году, но в конце сезона мы добились важных успехов».

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