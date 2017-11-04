Дзанетти: «Надо быть с фанатами на одной волне, чтобы вернуть „Интер“ на законное место»

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти отмечает, что данный сезон является для команды в какой-то мере переходным:

«Что касается борьбы за Скудетто, то в Италии есть команды, обладающие более сильным составом, но мы полны энтузиазма благодаря Спаллетти и игрокам.

Сейчас наша задача - квалифицироваться по итогам сезона в Лигу чемпионов, ведь в этом большом турнире мы сможем продолжить расти и развиваться. В этом году мы начали закладывать фундамент на будущее, что позволит нам снова стать конкурентоспособными.

Для этого не менее важно также вести работу и за пределами поля. Мы с фанатами должны быть на одной волне, чтобы вернуть „Интер“ на его законное место».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте