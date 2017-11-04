Аллегри: «Алекс Сандро выступает ниже своего уровня, а Дибале не хватает остроты»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал не самую впечатляющую игру двух своих подопечных в последних матчах - защитника Алекса Сандро и нападающего Пауло Дибалы:

«На данный момент Алекс Сандро выступает ниже своего уровня. Такое в футболе случается, я поговорил с ним.

Дибала еще не полностью набрал форму после травмы, поэтому ему где-то не хватало остроты. После матча со „Спортингом“ я сказал ему это, но отметил, что при этом он играл хорошо. Уверен, что в поединке с „Беневенто“ он выдаст классное выступление. Это очень молодой игрок, который не привык к тому, что невозможно все время играть на пике формы, случаются и падения».

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