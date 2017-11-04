Дзанетти: «Моуриньо в жизни не такой, каким он себя позиционирует на ТВ»

Бывший капитан «Интера» Хавьер Дзанетти с теплотой вспомнил о португальском специалисте Жозе Моуриньо, который возглавлял «нерадзурри» в период с 2008 по 2010 год и выиграл с клубом 2 Скудетто и Лигу чемпионов.

«За время совместной работы с Моуриньо я понял, что он в жизни не такой, каким себя позиционирует на ТВ. Он смог создать великую команду, а человеческий фактор имел в этом решающее значение».

Сам Моуриньо также с теплотой вспоминал о своем периоде в «Интере».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте