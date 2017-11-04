Монтелла: «Руководство „Милана“ всегда меня поддерживало»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла заявил, что он не собирается сдаваться, несмотря на последние неудачные результаты клуба.

«Футболисты пытаются улучшить качество своей игры, а руководство клуба всегда меня поддерживало. У этой команды большой потенциал.

Сейчас я думаю только о предстоящей игре, не размышляю о своем будущем. Убежден, что могу тренировать „Милан“.

Я не устал от слухов. Сейчас сосредоточен только на „Милане“. Прекрасно знаю, что в футболе бывают взлеты и падения, это часть игры».

В последнем матче «Милан» в Лиге Европы сыграл вничью с греческим АЕКом (0:0).

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