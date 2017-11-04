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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
20:30 Идет второй тайм, 60’ Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм 1:3 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 16 тур
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 4:1 Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 11 тур
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбург 0:1 Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург 1:1 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер
20:30 60’ Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д 0:2 Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария
Испания. Примера 2017/2018, 11 тур
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 3:0 Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 16 тур
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТосноТосно 1:3 Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 1:0 Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов
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Франция. Лига 1 2017/2018, 12 тур
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АнжеАнже 0:5 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ
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Терри пропустит три месяца

сегодня, 21:11

Капитан «Астон Виллы» Джон Терри выбыл на три месяца из-за перелома плюсневой кости стопы, который случился в матче 16-го тура Чемпионшипа с клубом «Шеффилд Уэнсдей» (1:2). Терри провел на поле всего 21 минуту, после чего его заменил Кристофер Самба. После игры главный тренер бирмингемцев Стив Брюс подтвердил диагноз Терри.

36-летний футболист летом подписал однолетний контракт с «Виллой». Он провел 15 матчей в Чемпионшипе и забил 1 гол.

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sir_Alex
сегодня в 21:49
Ого!
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