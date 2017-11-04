Терри пропустит три месяца

Капитан «Астон Виллы» Джон Терри выбыл на три месяца из-за перелома плюсневой кости стопы, который случился в матче 16-го тура Чемпионшипа с клубом «Шеффилд Уэнсдей» (1:2). Терри провел на поле всего 21 минуту, после чего его заменил Кристофер Самба. После игры главный тренер бирмингемцев Стив Брюс подтвердил диагноз Терри.

36-летний футболист летом подписал однолетний контракт с «Виллой». Он провел 15 матчей в Чемпионшипе и забил 1 гол.

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