Галактионов: «„Ахмат“ придерживался идеологии Кононова в матче с „Ростовом“»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ахмата» Михаил Галактионов в эфире канала «Наш футбол» пообщался с журналистами после победы над «Ростовом» (1:0) в 16-м туре РФПЛ.

«Мы продолжили следовать идеологии Кононова в этой встрече. Нам было важно отреагировать на последние результаты, и я благодарен команде за игру. Отрезками мы смотрелись неплохо, и я поздравляю коллектив с победой.

Важен командный дух, характер. Пропущенный или забитый мяч – результат действий всего „Ахмата“, а не одного футболиста. Наш победный гол – это целая цепочка удачных и положительных действий».

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