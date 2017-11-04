Парфенов: «Наверное, немного испугались, что можем обыграть „Краснодар“»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:3).

«Начало вышло удачным. Забили быстрый мяч, но потом, наверное, немного испугались, что можем победить. Перед каждым пропущенным мячом мы упускали возможность забить и развить преимущество, не реализовали много моментов, тогда как соперник использовал все свои шансы.

Думаю, по качеству игры в атаке, это одна из лучших наших игр, но мы совершили ряд индивидуальных ошибок в обороне, за которые нас наказали. Будем исправлять их», - сказал Парфенов.

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