Гранквист отказался сравнивать Дзюбу и Заболотного

Капитан «Краснодара» Андреас Гранквист после матча с «Тосно» (3:1) не захотел сравнивать фактурных нападающих Артема Дзюбу и Антона Заболотного.

«В составе „Тосно“ два высоких нападающих, поэтому этому они забили первый гол. Они боролись, могли забить второй. Но после пропущенного мяча, мы стали играть получше. Во втором тайме „Тосно“ был активнее, однако мы не дали им приблизиться к воротам. Для нас очень важно было победить.

Кто сильнее - Дзюба или Заболотный? Заболотный - хороший, сильный игрок. Он еще молод, у него есть будущее. Я не люблю сравнивать ─ они оба сильные футболисты».

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