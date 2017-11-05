Венгер: «Пенальти не было. Мы знаем, что Стерлинг замечательно „ныряет“»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер критично высказался о работе судей в матче АПЛ между «канонирами» и «Манчестер Сити»:

«Рефери принимал неверные решения, назначив сомнительный пенальти и засчитав гол из офсайда. Но мы к этому привыкли, когда сюда приезжаем. В прошлом году в наши ворота также засчитали два гола из „вне игры“.

Думаю, что арбитры недостаточно усердно работают, их уровень с каждым сезоном становится всё ниже. Это недопустимо. При счете 2:1 мы еще оставались в игре. И тут он засчитывает гол из очевидного офсайда. Это решение убило игру.

Я уверен, что пенальти не было. Это провокация Стерлинга. Мы знаем, что он замечательно „ныряет“, прекрасно справляется с этой работой».

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