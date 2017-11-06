Усман Дембеле может быть в строю к ближайшему Эль-Класико

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле имеет шанс сыграть в матче 17-го тура Ла Лиги против «Реала», утверждают испанские СМИ.

Пока 20-летний футболист продолжает восстанавливаться после операции, но делает это с опережением графика.

И хотя недавно главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заявил, что раньше Рождества мы Дембеле на поле не увидим, в прессе не сомневаются: игрок может быть в строю к 23 декабря - именно в этот день «Реал» примет «Барсу» на «Сантьяго Бернабеу».

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