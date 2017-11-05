У Свена Бендера подозрение на перелом ребра

Центральный защитник «Байера» Свен Бендер получил травму в матче 11-го тура Бундеслиги с «Аугсбургом» (1:1). Футболист покинул поле на 33-й минуте. По словам главного тренера «фармацевтов», у Бендера подозрение на перелом ребра. Точный диагноз будет поставлен сегодня, когда футболист пройдет медосмотр в расположении клуба.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги защитник является ключевым игроком команды, он провел 11 матчей и забил 2 гола.

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