Алаба получил травму и пропустит матч сборной Австрии

Защитник «Баварии» Давид Алаба забил гол дортмундской «Боруссии» в матче 11-го тура Бундеслиги, но в результате покинул поле с травмой подколенного сухожилия.

Дальнейшее обследование выявило проблемы с мышцами, но не настолько серьезные, чтобы мюнхенцы лишились футболиста надолго. К матчу с «Аугсбургом» 18 ноября игрок должен быть готов.

Тем не менее, Алаба не сможет помочь сборной Австрии в ближайшем товарищеском матче с уругвайцами. Встреча состоится 14 ноября в Вене.