Алаба получил травму и пропустит матч сборной Австрии

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Англия. Кубок
  • Испания. Сегунда
  • США. МЛС
  • Германия. Бундеслига 2
  • Австралия. А-Лига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Румыния. Лига 1
  • Франция. Лига 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧорлиЧорли -:- Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд
  • Главные новости
  • Все новости
19:56
«Наполи» подозревают в связях с мафией17
19:46
В Испании разгорается скандал, связанный с новой формой сборной12
18:36
Пирло объявил о завершении карьеры и попрощался с болельщиками31
16:29
Мутко - Ганчаренко: «Хочешь быть судьёй - иди суди»179
16:09
Мутко: «Надеемся, что доходы от матча с Аргентиной покроют расходы на его организацию»53
20:50
Манчини: «Россия прекрасно проведет чемпионат мира, страна хорошо к нему подготовилась»1
20:47
Ансальди присоединился к сборной Аргентины0
20:31
Ярмоленко: «В матче со Словакией хотим показать хороший и привлекательный футбол»1
20:25
Кангва: «Проснувшись утром в Хабаровске, я не понимал, чего хочет организм»12
20:03
Шевченко: «Я был против встречи с Аргентиной. Слишком дорого»7
19:48
Буффон: «Тот, кто играл с Пирло, понимает истинное значение слова „уникальный“»2
19:39
Шевченко рассмотрит кандидатуру Исмаили, если он получит украинское гражданство2
19:34
Кейн: «Чувствую небольшой дискомфорт, но хотел бы сыграть с Германией и Бразилией»2
19:30
Фальке: «„Наполи“ выглядит командой, способной взять Скудетто»10
19:22
Рибери приступил к тренировкам на поле1
19:19
Черчесов: «Кто сыграет индивидуально против Месси? Мы никогда такого не практиковали»30
19:18
Клопп: «Мы были уверены, что Салах - хорошее приобретение»3
19:04
СМИ: «„Вест Хэм“ объявит о назначении Мойеса главным тренером во вторник»7
18:55
Сборная России (до 19 лет) объявила заявку на квалификацию ЧЕ-20185
18:50
Фернандиньо: «Победа над „Арсеналом“ очень важна для нас»0
18:40
Гол Эль-Шаарави признан лучшим в Лиге чемпионов на прошлой неделе4
18:33
Невилл: «„Челси“ убил „Манчестер Юнайтед“ в центре поля»6
18:27
Смоллинг: «Нам стоит подготовить достойный ответ на поражение от „Челси“»0
18:23
Эменало покинул должность технического директора «Челси»4
18:09
Карасев: «Я недоволен своей работой в матче „Локомотив“ - ЦСКА»65

Алаба получил травму и пропустит матч сборной Австрии

сегодня, 20:14

Защитник «Баварии» Давид Алаба забил гол дортмундской «Боруссии» в матче 11-го тура Бундеслиги, но в результате покинул поле с травмой подколенного сухожилия.

Дальнейшее обследование выявило проблемы с мышцами, но не настолько серьезные, чтобы мюнхенцы лишились футболиста надолго. К матчу с «Аугсбургом» 18 ноября игрок должен быть готов.

Тем не менее, Алаба не сможет помочь сборной Австрии в ближайшем товарищеском матче с уругвайцами. Встреча состоится 14 ноября в Вене.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100