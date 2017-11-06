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Почеттино: «Уверен, что Алли восстановится от травмы к матчу с „Арсеналом“»

сегодня, 11:39
АрсеналАрсенал-:-ТоттенхэмТоттенхэм18.11.2017 в 15:30 Не начался

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино выразил уверенность в том, что полузащитник команды Деле Алли будет в строю к матчу 12-го тура АПЛ против «Арсенала»:

«После матча с „Манчестер Юнайтед“ Алли почувствовал дискомфорт в области подколенного сухожилия. После этого он отыграл 90 минут в матче с „Реалом“.

Это крайне незначительное повреждение, но мы не хотели подвергать его риску и выпускать на поле в поединке с „Кристал Пэлас“. Мы уверены, что он будет готов к матчу с „Арсеналом“. У него есть почти две недели, чтобы восстановиться».

Напомним, что Алли из-за травмы пропустит предстоящие товарищеские матчи сборной Англии.

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