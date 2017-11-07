Икарди будет тренироваться индивидуально 4-5 дней

Нападающий «Интера» Мауро Икарди из-за травмы колена ближайшие 4-5 дней будет работать по индивидуальной программе. Напомним, что Икарди не поможет сборной Аргентины в товарищеском матче против сборной России, который состоится 11 ноября в Москве.
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Источник утверждает, что Икарди избежал серьёзной травмы. У Мауро диагностирован сильный кровоподтёк с воспалением в области правого колена. На восстановление форварду потребуется четыре-пять дней.
Источник утверждает, что Икарди избежал серьёзной травмы. У Мауро диагностирован сильный кровоподтёк с воспалением в области правого колена. На восстановление форварду потребуется четыре-пять дней.