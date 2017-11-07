Участие Рейны в матче с Россией под вопросом

Голкипер «Наполи» Пепе Рейна, скорее всего, пропустит ближайшие товарищеские матчи сборной Испании с командами Коста-Рики и России. Испанец пропустил матч 12-го тура Серии А с «Кьево», жалуясь на боли в спине.

Главный тренер испанской сборной Хулен Лопетеги будет пристально следить за состоянием 35-летнего вратаря и примет окончательное решение о его участии или неучастии в спаррингах ближе к самим матчам.

С костариканцами встреча состоится 11 ноября, а со сборной России испанцы сыграют 14 ноября в Санкт-Петербурге.

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