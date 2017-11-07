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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
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Опасения по травме Манджукича не подтвердились. Форвард сыграет в стыковых матчах

сегодня, 00:38
ХорватияХорватия-:-ГрецияГреция09.11.2017 в 22:45 Не начался

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич провел на поле только двенадцать минут в матче 12-го тура Серии А с «Беневенто». Возникли опасения, что форвард травмировал бедро, так что игрок прошел медицинское обследование, чтобы определить серьезность проблемы.

К счастью для поклонников футболиста, последние тесты не выявили повреждений. Манджукич сможет помочь сборной Хорватии в первом стыковом матче за попадание на чемпионат мира. 9 ноября хорваты примут на своем поле сборную Греции.

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В сборной сломают.
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