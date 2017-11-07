Жиру получил травму на тренировке сборной Франции

Форвард «Арсенала» и сборной Франции Оливье Жиру получил травму во время тренировки национальной команды, ведущей подготовку к товарищескому матчу со сборной Уэльса.31-летний француз упал на газон, держась при этом за правую ногу.

Степень серьёзности повреждения пока неизвестна. Матч Франция - Уэльс состоится 10 ноября на «Стад де Франс».

Напомним, на товарищеские матчи с командами Уэльса и Германии во французскую сборную впервые за год был вызван форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль.

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