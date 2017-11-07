Бубнов: «Вернблума давно надо поставить на место»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал решения арбитра Сергея Карасёва в матче 16-го тура РФПЛ «Локомотив» - ЦСКА (2:2).

«Хосонов? Это вторая жёлтая карточка и удаление. Какие претензии предъявлял Ганчаренко, непонятно. Вернблум? Конечно, красная карточка, плюс за то, что ударил судью. Конечно, это проблема Карасёва, что он его не удалил. Вернблума давно надо на место ставить. Помимо всего прочего, нужно отметить реакцию шведа на любые судейские решения. Он же и в этом моменте оскорблял арбитра, хоть и на английском языке».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте