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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
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Бубнов: «Вернблума давно надо поставить на место»

сегодня, 18:58
ЛокомотивЛокомотив2 : 2ЦСКАЦСКАМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал решения арбитра Сергея Карасёва в матче 16-го тура РФПЛ «Локомотив» - ЦСКА (2:2).

«Хосонов? Это вторая жёлтая карточка и удаление. Какие претензии предъявлял Ганчаренко, непонятно. Вернблум? Конечно, красная карточка, плюс за то, что ударил судью. Конечно, это проблема Карасёва, что он его не удалил. Вернблума давно надо на место ставить. Помимо всего прочего, нужно отметить реакцию шведа на любые судейские решения. Он же и в этом моменте оскорблял арбитра, хоть и на английском языке».

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Все комментарии
GooSe25
сегодня в 19:35
Может бубен и перегибает , но поведение вернблума поражает . Постоянные эмоции и не согласие , плюс нарушения.. действительно надо ставить на место
RussianHorse ответил ошалевший
сегодня в 19:31
ошалевший:
витиньо негр?
Да, негр. И?
Крейсер ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 19:29
Сергеевич вернулся 1:
А судьи, где и от кого з/пл получают???)
Это смотря кто будет отвечать на этот вопрос.
Коняшки и бомжики считают, что судьи у паровозов подъедаются.
Сергеевич вернулся 1 ответил Крейсер
сегодня в 19:27
Крейсер:
Судьи ведь тоже читают в интернете всё это недовольство по поводу Понтуса. Когда в очередной раз он начнёт орать как сержант, ему спуску уже не будет. Влепят красную и потухнет. Впредь будет только дома на кухне в холодильник орать. Пар выпускать.
А судьи, где и от кого з/пл получают???)
Крейсер ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 19:25
Сергеевич вернулся 1:
У игроков довольно часто выделяется не понятно откуда такое количество слюни..).Подозрительно на голодняк их пробивает, особенно Алана и Понтуса, хотя сушняк должен давить..).
Дзюба тоже плюётся когда орёт.
Крейсер ответил ошалевший
сегодня в 19:25
ошалевший:
витиньо негр?
Кони только чужих негров видят.
Думбия у них просто цыганом был.
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 19:23
У игроков довольно часто выделяется не понятно откуда такое количество слюни..).Подозрительно на голодняк их пробивает, особенно Алана и Понтуса, хотя сушняк должен давить..).
Крейсер
сегодня в 19:23
Судьи ведь тоже читают в интернете всё это недовольство по поводу Понтуса.
Когда в очередной раз он начнёт орать как сержант, ему спуску уже не будет. Влепят красную и потухнет. Впредь будет только дома на кухне в холодильник орать. Пар выпускать.
Крейсер
сегодня в 19:18
Карасёв явно смалодушничал.
Или струсил.
Хотя, чего там бояться? Один раз красную дадут. Второй раз дадут. Сразу тише станет.
Казанский
сегодня в 19:18
Начальником охраны в Бизнес Центре на 2-й Песчаной.Пусть Димона гоняет,а то он 25 часов в сутки в инете сидит)))
RussianHorse
сегодня в 19:17
Тебе давно пора поставить стакан с "белой" на место.
ошалевший ответил cska plus
сегодня в 19:17
cska plus:
Очередь бубна, чего вы пристебались к человеку, кстати для бубна, негр Андриано лёжа дубасил Стоцкого шипами, а негр промес на всех петушится и больше чем швед спорит с судьями.
витиньо негр?
Крейсер ответил Leha-ha50
сегодня в 19:16
Leha-ha50:
Вернблум - красавец!!! Ни себя , ни партнеров в обиду не дает. А каратистов у нас и без него хватает. А на судью все наезжают и в каждом матче. Так , что не надо из Вернблума крайнего делать.
А Вернблюма кто-то делает крайним??
Пусть только за свои истерики отвечает. Чужих ему не приписывают.
ошалевший ответил severnyj84
сегодня в 19:15
severnyj84:
Оставить один спартак в чемпионате с его филиалами ростовом и тулой, пусть играют.
опять в севастополь потянуло?
cska plus ответил severnyj84
сегодня в 19:12
severnyj84:
Оставить один спартак в чемпионате с его филиалами ростовом и тулой, пусть играют.
Ростов опасно могут ослушаться, оставить Тулу и спартак 2 и сделать основную секту вечным чемпионом.
cska plus
сегодня в 19:09
Очередь бубна, чего вы пристебались к человеку, кстати для бубна, негр Андриано лёжа дубасил Стоцкого шипами, а негр промес на всех петушится и больше чем швед спорит с судьями.
Leha-ha50
сегодня в 19:06
Вернблум - красавец!!! Ни себя , ни партнеров в обиду не дает. А каратистов у нас и без него хватает. А на судью все наезжают и в каждом матче. Так , что не надо из Вернблума крайнего делать.
severnyj84
сегодня в 19:03
Оставить один спартак в чемпионате с его филиалами ростовом и тулой, пусть играют.
cevin cigan
сегодня в 19:01
Ух Бубен...........
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