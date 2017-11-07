Бубнов: «Вернблума давно надо поставить на место»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал решения арбитра Сергея Карасёва в матче 16-го тура РФПЛ «Локомотив» - ЦСКА (2:2).
«Хосонов? Это вторая жёлтая карточка и удаление. Какие претензии предъявлял Ганчаренко, непонятно. Вернблум? Конечно, красная карточка, плюс за то, что ударил судью. Конечно, это проблема Карасёва, что он его не удалил. Вернблума давно надо на место ставить. Помимо всего прочего, нужно отметить реакцию шведа на любые судейские решения. Он же и в этом моменте оскорблял арбитра, хоть и на английском языке».
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Коняшки и бомжики считают, что судьи у паровозов подъедаются.
Коняшки и бомжики считают, что судьи у паровозов подъедаются.
Думбия у них просто цыганом был.
Думбия у них просто цыганом был.
Когда в очередной раз он начнёт орать как сержант, ему спуску уже не будет. Влепят красную и потухнет. Впредь будет только дома на кухне в холодильник орать. Пар выпускать.
Когда в очередной раз он начнёт орать как сержант, ему спуску уже не будет. Влепят красную и потухнет. Впредь будет только дома на кухне в холодильник орать. Пар выпускать.
Или струсил.
Хотя, чего там бояться? Один раз красную дадут. Второй раз дадут. Сразу тише станет.
Или струсил.
Хотя, чего там бояться? Один раз красную дадут. Второй раз дадут. Сразу тише станет.
Пусть только за свои истерики отвечает. Чужих ему не приписывают.
Пусть только за свои истерики отвечает. Чужих ему не приписывают.