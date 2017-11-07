Денисов: «Прошу не поднимать больше тему моего вызова или невызова в сборную России»

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов призвал общественность больше не муссировать тему его невызова в сборную России.

Напомним, что у игрока давний конфликт с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым.

«Сразу оговорюсь, что вся эта дискуссия имеет смысл только в том случае, если уровень моей игры позволяет говорить о вызове в сборную. Однако пусть оценкой моей игры занимаются специалисты.

Если же вам интересно мое мнение, то у этого вопроса существует два аспекта. С одной стороны, я сыграл более 50 матчей за сборную России, это всегда было и остается большой честью для меня. Более того, как и любой другой игрок, я мечтаю сыграть на домашнем чемпионате мира. С другой стороны, ни для кого не секрет история наших отношений со Станиславом Саламовичем [Черчесовым] и то, как они завершились, очевидно, что это не может не сказаться на моем статусе как игрока сборной.

Но я реалист. Очевидно, что в силу озвученных мной причин меня в сборной не будет. Поэтому я бы хотел через вас попросить журналистов и футбольных специалистов не поднимать больше тему моего вызова или невызова в сборную. Мне не хочется, чтобы на сборную, на тренеров и ребят оказывалось дополнительное давление, его и так достаточно. Всем уже ясно, что даже в случае, если кто-то и убедит тренера вызвать меня против его собственного желания, никакой пользы команде это не принесет. Буду следить за ребятами как болельщик».

Комментируя конфликт с Черчесовым Денисов отметил, что и сейчас он бы не поступил иначе.

«Я очень жалею, что, по всей видимости, именно этот конфликт не даст сыграть мне на домашнем чемпионате мира, но будь у меня второй шанс, я не смог бы поступить иначе. Я привык отвечать за свои поступки сам, и если таковы их последствия, то что ж - я их принимаю».

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