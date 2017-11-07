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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
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Денисов: «Прошу не поднимать больше тему моего вызова или невызова в сборную России»

сегодня, 18:52

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов призвал общественность больше не муссировать тему его невызова в сборную России.

Напомним, что у игрока давний конфликт с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым.

«Сразу оговорюсь, что вся эта дискуссия имеет смысл только в том случае, если уровень моей игры позволяет говорить о вызове в сборную. Однако пусть оценкой моей игры занимаются специалисты.

Если же вам интересно мое мнение, то у этого вопроса существует два аспекта. С одной стороны, я сыграл более 50 матчей за сборную России, это всегда было и остается большой честью для меня. Более того, как и любой другой игрок, я мечтаю сыграть на домашнем чемпионате мира. С другой стороны, ни для кого не секрет история наших отношений со Станиславом Саламовичем [Черчесовым] и то, как они завершились, очевидно, что это не может не сказаться на моем статусе как игрока сборной.

Но я реалист. Очевидно, что в силу озвученных мной причин меня в сборной не будет. Поэтому я бы хотел через вас попросить журналистов и футбольных специалистов не поднимать больше тему моего вызова или невызова в сборную. Мне не хочется, чтобы на сборную, на тренеров и ребят оказывалось дополнительное давление, его и так достаточно. Всем уже ясно, что даже в случае, если кто-то и убедит тренера вызвать меня против его собственного желания, никакой пользы команде это не принесет. Буду следить за ребятами как болельщик».

Комментируя конфликт с Черчесовым Денисов отметил, что и сейчас он бы не поступил иначе.

«Я очень жалею, что, по всей видимости, именно этот конфликт не даст сыграть мне на домашнем чемпионате мира, но будь у меня второй шанс, я не смог бы поступить иначе. Я привык отвечать за свои поступки сам, и если таковы их последствия, то что ж - я их принимаю».

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Все комментарии
Meruzhan Hakobyan
сегодня в 19:35
Игорь прав! Но всё таки Черчесов упрямый, как всем известный работяга!
ARMENIAN
сегодня в 19:29
хитрый Игорь) по сути, он таким образом обвиняет тренера в том что даже если он будет блистать то тренер его не вызовет, потому что тот предвзят!
Гоша Великолепный
сегодня в 19:27
Настолько паралельно на Денисова,на Черчесова и на всю сборную,что даже читать всё это лень!Сценарий известен-полный позор!Черчесов будет крайним,ведь кому-то нужно быть крайним,но он знал на что идет!И только Мутко непотопляем,а вот это уже печально!
derrik2000
сегодня в 19:26
При всей неоднозначности оценки характера Игоря Денисова, проявляемого им как на футбольном поле, так и непосредственно ЗА игровым полем, нельзя не признать, что уж кто-кто, а он один из самых достойных кандидатов в сборную.
Зря Черчесов "фасон держит": он не Жозе Мауриньо и даже не Гус Хиддинк.
Заратустра
сегодня в 19:23
Усач боится Денисова. Гарик напихает ему при всём коллективе, обломает его гонор и статус альфа-самца в команде. На это черчес пойтить никак не может.
Мяучелo ответил Sem25
сегодня в 19:23
Sem25:
У него своеобразная гордость. По слухам, конфликт произошел из-за Ротенберга младшего, с которым теперь Денисов в Локомотиве. Что интересно, Семин Ротенберга в составе не видит, а Черчесов упорно Бориса ставил, именно по этому поводу Денисов и высказал все что думает. Только слепой не видел, что Ротенберг был в составе Динамо не по спортивному принципу... гордость молчала на этот счет)))
Друг, Ротенберг это не футболист, если быть точнее и близко не уровень РФПЛ, ни в одной команде он не прижился, но т.к папенька старается пропихнуть своё чадо то имеем то, имеем. От того и все беды, потому что везде блат и родственный подряд. Сынки Ротенберга играют в вышке, а талантливые футболисты не имеют возможности даже купить майку с гетрами. От того у нас условный Кокорин футболист, а не таксист, а условный Вася из Урюпинска таки таксист, а не наоборот.
cska plus
сегодня в 19:20
Всегда знал, что Игорь мужик. А как закрыть рот такому как шнобель, ему рот закрой так задом будет болтать.
Морозовский
сегодня в 19:20
Когда-то Салямыч тоже смахивал на Денисова и не прогибался. Сейчас его (Салямыча) давно оседлали и объездили. За него давно речи толкает Мутько. И Денисова не выгораживаю.
street-steal67
сегодня в 19:19
Все четко и ясно!
борька
сегодня в 19:17
Настоящий мужик!
Sem25 ответил жменя семечек
сегодня в 19:11
жменя семечек:
осетину не мешало бы переступить через свою гордость. всё же сборная не частная лавочка
У него своеобразная гордость. По слухам, конфликт произошел из-за Ротенберга младшего, с которым теперь Денисов в Локомотиве. Что интересно, Семин Ротенберга в составе не видит, а Черчесов упорно Бориса ставил, именно по этому поводу Денисов и высказал все что думает. Только слепой не видел, что Ротенберг был в составе Динамо не по спортивному принципу... гордость молчала на этот счет)))
Leha-ha50
сегодня в 19:09
Черчесов мужик упрямый. Везде у него были конфликты с игроками.
Константин Белых
сегодня в 19:07
С той скоростью с которой в последние годы двигает булками Денисов-на ЧМ ему делать нечего. Лучше уж Зоба в Центре. До сих пор удивительно как такому Пирло 4 млн евро-около 250 миллионов рублей платят. А главное зачем? Все до сих пор в экстазе от его гола в 2008 в КУ? Вот благодаря нашему восторгу таким бездарям и платят как 1000 врачей. Спрашиваем мало -платим до фига. Поэтому и сборная в опе. Если он такой Супер опорник-чтож никто из Германии и Италии не пожелал его видеть? Да потому что безумные русские ему платят зп Обамеянга за ленивую трусцу на поле. как то так..
ermak6848
сегодня в 19:06
Игорь! А никто - ничего не поднимает, все " блохи - утки " от СМИ.
Мы - болельщики желаем вам доброго Здоровья и спортивных Успехов!
..не более.
жменя семечек
сегодня в 18:59
осетину не мешало бы переступить через свою гордость. всё же сборная не частная лавочка
Штрафной_удар
сегодня в 18:58
И.Денисов - несомненно лучший российский опорник..
но осетинка будет вызывать своих осетинок в сборную.. вы зря на Габулова гоните, типа получше вратари есть.. Черчесов хранит козырную карту в рукаве, в лице Хетага Хосонова. Сборная Осетии по футболу ещё не укомплектована.
Барсeножeчница
сегодня в 18:55
Острожнее, у Сема пожар начнется)
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