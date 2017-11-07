Бубнов: «Полузащита „Зенита“ очень мало забивает»

Футбольный эксперт Александр Бубнов отметил низкую результативность линии полузащиты «Зенита».

«Обращает на себя внимание тот факт, что полузащитники „Зенита“ очень мало забивают. Если забивал Кузяев в начале сезона, то и результат был. В „Локомотиве“ забивают Миранчук и Фарфан. Группа атаки „Зенита“ действует обособленно. Обострение игры и создание голевых моментов - на низком уровне».

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