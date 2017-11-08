«Спартак-2» проиграл «Авангарду»

В поединке 22-го тура ФНЛ «Спартак-2» уступил «Авангарду».
Москва, стадион «Академия Спартак им. Федора Черенкова».
«Спартак-2» - «Авангард» - 0:1 (0:0)
Гол: Аппаев 76.
«Спартак-2»: Терёшкин, Щербаков, Хомуха, Мамин, Красильниченко, Цыганков (Никулин 89), Самсонов, Пантелеев, Полубояринов, Ломовицкий, Давыдов (Самбу 46).
Главный тренер: Дмитрий Гунько.
«Авангард»: Саутин, Никитин, Дашаев, Багаев, Концедалов, Альшин (Синяев 74), Коробов (Нетфуллин 89), Гурфов, Митасов (Имуллин 83), Болов (Аппаев 57), Федчук.
Главный тренер: Хасанби Биджиев.
Предупреждения: Альшин 58, Самсонов 60, Мамин 65, Полубояринов 68, Хомуха 72.
Судья: Станислав Васильев.
В другом матче тура «Луч-Энергия» сыграл вничью с «Волгарем» (0:0).
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Чем иметь такую безвольную игру, лучше вообще прикрыть Спартак-2, потому что не видно отдачи и пользы для первой команды.
Чем иметь такую безвольную игру, лучше вообще прикрыть Спартак-2, потому что не видно отдачи и пользы для первой команды.
Это Авангард обыграл Спартак-2....
С победой,покорители ГРАНДОВ!!!!!
С победой,родненькие куряне!!!
Это Авангард обыграл Спартак-2....
С победой,покорители ГРАНДОВ!!!!!
С победой,родненькие куряне!!!