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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
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17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)Чайка -:- Логотип футбольный клуб Ангушт (Назрань)Ангушт
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Афипс (Афипский)Афипс -:- Логотип футбольный клуб Анжи-2 (Махачкала)Анжи-2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир -:- Логотип футбольный клуб Дружба (Майкоп)Дружба
Россия. ФНЛ 2017/2018, 22 тур
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия 0:0 Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 2:1 Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор 0:0 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 0:0 Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 0:1 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур
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«Спартак-2» проиграл «Авангарду»

сегодня, 15:57
Спартак-2Спартак-20 : 1АвангардАвангардМатч завершен

В поединке 22-го тура ФНЛ «Спартак-2» уступил «Авангарду».

Москва, стадион «Академия Спартак им. Федора Черенкова».

«Спартак-2» - «Авангард» - 0:1 (0:0)
Гол: Аппаев 76.

«Спартак-2»: Терёшкин, Щербаков, Хомуха, Мамин, Красильниченко, Цыганков (Никулин 89), Самсонов, Пантелеев, Полубояринов, Ломовицкий, Давыдов (Самбу 46).
Главный тренер: Дмитрий Гунько.

«Авангард»: Саутин, Никитин, Дашаев, Багаев, Концедалов, Альшин (Синяев 74), Коробов (Нетфуллин 89), Гурфов, Митасов (Имуллин 83), Болов (Аппаев 57), Федчук.
Главный тренер: Хасанби Биджиев.

Предупреждения: Альшин 58, Самсонов 60, Мамин 65, Полубояринов 68, Хомуха 72.

Судья: Станислав Васильев.

В другом матче тура «Луч-Энергия» сыграл вничью с «Волгарем» (0:0).

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Все комментарии
time out ответил spartak kursk
сегодня в 16:30
spartak kursk:
Не совсем правильная трактовка.... Это Авангард обыграл Спартак-2.... С победой,покорители ГРАНДОВ!!!!! С победой,родненькие куряне!!!
Именно Спартак проиграл Авангарду. Вышли на поле словно после трехдневного похмелья. Ни мяч принять, ни передачу сделать, ни обозначить борьбу. Задергались немного после пропущенного гола, но, как всегда не хватило времени. И даже эти 15 минут играли с центра поля с вратарем. Давно не было так противно смотреть на их слабые потуги играть в футбол.
Чем иметь такую безвольную игру, лучше вообще прикрыть Спартак-2, потому что не видно отдачи и пользы для первой команды.
drug01
сегодня в 16:17
Спартак огорчил!!!!
spartak kursk
сегодня в 16:16
Не совсем правильная трактовка....

Это Авангард обыграл Спартак-2....

С победой,покорители ГРАНДОВ!!!!!
С победой,родненькие куряне!!!
sir-5
сегодня в 16:03
Обычное дело.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:59
А ЭТО ХОРОШАЯ НОВОСТЬ !
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