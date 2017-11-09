Мартинес: «Лукаку – совершенный бомбардир»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес в преддверии товарищеских матчей с Мексикой и Японией поддержал нападающего своей команды Ромелу Лукаку, который с сентября не может забить за «Манчестер Юнайтед»:

«Я считаю, что Ромелу – совершенный бомбардир, и его показатели это отражают. Только у лучших из лучших игроков есть схожая статистика забитых голов в Премьер-Лиге. Он одержим футболом, он хочет работать над собой и прогрессировать, чтобы раскрыть этот огромный потенциал, который у него есть».

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