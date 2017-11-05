7 причин, почему Абрамович уволит Конте

Антонио постоянно жалуется, унижает свою команду, даже тактика захромала. «Соккер.ру» накануне битвы «Челси» и МЮ сомневается, что Конте в Лондоне надолго.

Не дорожит работой в «Челси»

Пусть говорит сам Антонио: «Конечно, я тоскую по Италии. Не планирую оставаться за границей надолго. Получить такой опыт – прекрасно, но однажды я намерен вернуться в Италию. Тренер – временный работник. Все зависит от результатов, но я хочу завершить один проект, а затем найти другой, подходящий для продолжения. Скучаю по Италии, это факт».

Сказано это было год назад, а сейчас позиции Антонио в «Челси» стали лишь слабее. Особенно после того, как летом весь Лондон шептался о конфликте с Абрамовичем, вернее, с менеджментом «Челси» по поводу трансферной политики клуба. Недавно Конте рассказал, как мило они общались с Абрамовичем на базе клуба после матча с «Борнмутом», но это было до игры с «Ромой»….

Не нашел общий язык с боссами

В Италии невозможно представить женщину кандидатом в президенты страны, там даже ведущих футбольных передач отбирают по модельной внешности. И, тем более, кандидатом в премьер-министры – итальянские девушки будут смеяться, услышав о подобном. Обожая матерей и любовниц, к женщине как к большому начальнику итальянец в районе пятидесяти, как Конте, будет относиться предвзято. На словах-то все не сексисты…

Но у «Челси» директором работает россиянка Марина Грановская, босс Антонио. И летом, когда говорили о «конфликте Конте и Абрамовича» по поводу трансферов, то забывали, что такие дела ведет госпожа Грановская. Понятно, на кого косо смотрел тренер, когда Моуриньо перехватил Лукаку. Бонуччи, Уокер, Ван Дейк, Алекс Сандро, Кандрева и Белотти – список пожеланий Конте, причем о некоторых говорилось вслух самим тренером. А пришли Бакайоко и Рюдигер.

Не умеет сохранять игроков

Антонио Конте обнимался с Диего Костой уже после конфликта на почве щедрого китайского предложения и возвращения испанца на поле. А потом отправил форварду сухое сообщение о том, что больше не рассчитывает на бразильского испанца. Согласитесь, глупо и некрасиво – из-за такого поведения Конте конфликт усугубился, и начался скандал.

А вот так Конте высказался об Азаре: «Как тренер, я не смогу его остановить, если Эден надумает покинуть команду». Ужасный ответ, Моуриньо сказал бы, что Эден – бесценный игрок, которого «Челси» удержит любой ценой. И решение лондонцев отпустить Матича в «Манчестер Юнайтед» за гранью добра и зла. Конте назвал трансфер Неманьи большой потерей, но где он был, когда Жозе переманивал серба, что помог Канте стать значимым хавбеком на уровне «Челси»?

Не адаптировался в Англии

Во-первых, Конте сам говорил, что скучает по Италии. Во-вторых, не старается быть в стране АПЛ своим. Английский учил, но не полюбил. Испанский Конте тоже не знает, хотя в команде достаточно людей, с которыми лучше общаться словами Сервантеса, в том числе важные в новом сезоне Аспиликуэта и Мората. На простой вопрос на английском языке о красоте гола Жиру на церемонии ФИФА Конте не смог ответить.

Просто не понял, о чем спросили, переспрашивал, а потом ответил одним словом. Антонио освоил скупую лексику пресс-конференций, но Бабаев рассказывал, что Слуцкий английский знает лучше, чем итальянец. Не то чтобы Леониду Викторовичу его знания помогали, но Конте точно не может общаться со многими игроками на любые темы и так подробно, как нужно. Даже пиццей не кормит для сближения с командой, как делал Раньери в «Лестере».

Не гений зрелой тактики

Конте умеет принять изначальное правильное решение по тактике. Создал фундамент успешного «Ювентуса». Потом реорганизовал «Челси». Быстро добиваться результата, а потом ссориться и уходить – его стиль. В Турине Конте заявил, что нельзя за десять евро пообедать в ресторане, где цена блюд стартует с сотни. «Челси» тоже не купил летом тренеру сборную мира, хотя причина не в игроках.

Тактически лондонский клуб деградирует, поскольку тренер потерял интерес к этому составу и «стелет соломку», постоянно говоря, что выжали максимум, поражения от «Кристал Пэлас» и «Бернли» ничего не значат, важны только вымученные победы. Вот и получается, что «Челси» больше не команда Моуриньо, но и не команда Конте. Хватает игровых проблем, которые решают примерно так, как оборонялись против Джеко в Риме:

Не учит «Челси» доминировать

АПЛ взяла команда, далекая от первых мест по многим важным показателям в прошлом сезоне. По остроте созданных моментов «Челси» Конте был пятым в чемпионском сезоне. По ударам – тоже пятым (даже по точным выстрелам на аналогичной позиции). По владению мячом – шестым, по точности передач – третьим. Только по реализации были первыми и ограждали Куртуа от острых моментов лучше всех.

Но теперь-то они хуже, чем были в сезоне, когда все залетало. «Челси» сейчас пятый по голам, десятый по остроте моментов, спустились на четвертое место по умению не допустить чужой шанс. Неудивительно, ведь «Челси» допускает столько же ударов в сторону Куртуа, как «Уотфорд» по своим воротам - девятое место в АПЛ. По владению - седьмые, по точности передач – шестые. Команда Конте и близко не может похвастаться чемпионской игрой, победа над «Тоттенхэмом» во втором туре не подтверждает рост.

Не любит делиться властью

«Я хотел бы стать спортивным директором в будущем». Слова Конте. Бедная Грановская, работает с тем, кто хочет быть как она, и для примирения в клубе даже подсунули в июле Антонио новый контракт. Но манию величия нельзя подкармливать. Конте сам по пунктам объясняет, почему Абрамович должен его уволить, даже если «Челси» порой будет выдавать удачные матчи. Нет никаких сомнений, что для Антонио «Челси» не дом родной, как стал для Моуриньо – итальянец сам об этом говорит.

Абрамович кого только тренером «Челси» не назначал, но тут мог снова ошибиться. Шансы Слуцкого возглавить лондонский клуб растут? Впрочем, фанатам «Челси» не до шуток. Невзирая на чемпионство, их команда не стала грозой авторитетов и даже аутсайдеров АПЛ. Судьбу «Лестера» не повторят, но провал в чемпионате и ЛЧ возможен. Если «Челси» продолжит играть так, словно включаться тренеру и игрокам нужно лишь в трудную минуту, то Абрамович сделает знакомый ход – уберет тренера.

Мнение читателей. Конте хочет, чтобы его уволили?

Такое ощущение, что Антонио нарывается на уход из «Челси», но именно после увольнения – чтобы получить компенсацию согласно летнему договору. Или же дело не в деньгах, а в звонках китайцев из «Милана». Конте говорит, что хочет вернуться в Италию, и вариант с «россонери» сейчас самый интересный. Антонио мечтает успеть занять место до того, как Анчелотти выйдет из отпуска?

В таком случае у него потребительское отношение к «Челси», и Абрамович должен действовать немедленно. Ведь итальянец вечно недоволен и создает клубу репутацию автобуса, которым управляет сварливый, временами буйный водитель. Конте требует особенного отношения. И заявление, что Моуриньо должен уважать его работу, из той же оперы, хотя сам Антонио не из тех, кто уважает других – разносил в пух и прах ветеранов тренерского цена Италии.

Конечно, сегодня, особенно после матча с «Ромой», «Челси» попробует сыграть успешнее. Но выиграет, только если «Манчестер Юнайтед» в этом поможет. Лондонская команда не развивается, поскольку ее тренер только и делает, что вспоминает, как потеряли Лэмпарда и Чеха. Прямые намеки, что Куртуа, Фабрегас или Педро – не футболисты вовсе (двое – чемпионы мира и Европы, кстати), точно задевают подопечных Конте, как и напоминания, что были на десятом месте до приезда Великого Антонио. Так чемпионские дела не делаются.

А вот путь Ди Маттео новый итальянец повторить может. В каком-то смысле фанаты «Челси» сегодня снова болеют за Моуриньо. Если Конте окончательно слетел с катушек и «поплыл», лондонцам выгоднее провалить один матч и попрощаться с тренером, чем скатать сегодня автобусную ничью 0:0 и позже перечеркнуть целый сезон.