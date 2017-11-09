Месси: «Товарищеский матч с Россией — отличная возможность сыграться и набраться опыта»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, принявший участие в презентации официального мяча ЧМ-2018, рассказал о пользе, которую принесет его команде спарринг со сборной России:

«Мы выполнили первостепенную задачу: Аргентина — на чемпионате мира. Но так должно быть всегда.

Для меня всегда особенный момент — выходить на поле в футболке сборной Аргентины. И матч с Россией — отличная возможность сыграться и набраться ещё опыта.

Спокойно готовлюсь к матчу».

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