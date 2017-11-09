Батлэнд сломал палец на тренировке сборной Англии

Голкипер «Сток Сити» Джек Батлэнд выбыл из состава сборной Англии перед товарищеской встречей с Германией. Футболист сломал палец во время тренировки в четверг. В составе англичан остается два вратаря: Джо Харт и Джордан Пикфорд. Батлэнд покинул расположение сборной и отправился в свой клуб.

Также англичанам в ближайших товарищеских матчах не помогут Джордан Хендерсон, Рахим Стерлинг и Фабиан Делф.

10 ноября сборная Англии сыграет с Германией, а 14 числа померяется силами с бразильцами.

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