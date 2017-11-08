Ширер опасается проблем с мозгом

Известный английский нападающий Алан Ширер, который удостоился памятника около стадиона «Ньюкасла», признался, что у него возникли проблемы с головным мозгом.

«Результаты тестов меня пугают. У меня ужасная память. Я не знаю, почему так происходит. У меня почему-то ухудшается память. Когда ты становишься профессиональным футболистом, то ждешь, что будут проблемы со спиной, коленями, голеностопом. Но я никогда не думал, что футбол может быть связан с заболеваниями мозга. Это нужно исследовать. На каждый забитый мною гол приходилось забивать тысячу на тренировках. Если связь между игрой головой и проблемами с мозгом есть, я могу быть в опасности».

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