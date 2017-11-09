Левандовски пропустит матчи сборной Польши из-за проблем с бедром

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски не поможет сборной Польши в ближайших товарищеских матчах — с уругвайцами и с командой Мексики.

Футболист испытывает проблемы с левым бедром, поэтому тренерский штаб национальной команды позволил ему отдохнуть и набраться сил.

Напомним, что Левандовски из-за мышечного повреждения не принял участия в матче «Селтик» - «Бавария», но с дортмундской «Боруссией» уже играл и даже забил гол.

Поляки встретятся с Уругваем 10 ноября, а с Мексикой — 13 ноября.