Идут встык! Рекорд Хорватии и дебют Северной Ирландии

Последние участники ЧМ-2018 от Европы определятся по итогам стыковых матчей. «Соккер.ру» рассказывает об исторических взаимоотношениях рисковых сборных со «стыками».

Северная Ирландия vs Швейцария

Северная Ирландия

Участий в финальных турнирах ЧМ: 3 (1958, 1982, 1986)

Лучший результат на ЧМ: 1/4 финала (1958)

Участвовала в стыках: -

Из восьми европейских сборных, которые продолжают борьбу за право выступить на мундиале в России, только у сборной Северной Ирландии нет опыта участия в стыковых матчах. Между тем, 33 европейские команды проверили себя в этих непростых дуэлях, путь от которых до крупного турнира так близок и так далек одновременно. Таким образом, «зелено-белая армия» станет 34-й по счету сборной из зоны УЕФА, которая испытает на себе всю прелесть и весь ужас стыковых встреч. Удастся ли Северной Ирландии преодолеть незнакомый барьер с первой попытки?

Швейцария

Участий в финальных турнирах ЧМ: 10 (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010, 2014)

Лучший результат на ЧМ: 1/4 финала (1934, 1938, 1954)

Участвовала в стыках: ЧМ-2006 (+).

Сборная Швейцарии набрала в отборочном турнире 27 баллов, одержав 9 побед и потерпев единственное поражение от Португалии в последнем туре, которое и позволило действующим чемпионам Европы отодвинуть «нати» на вторую строчку. Обидно, досадно, но что делать – необходимо «пробивать» поездку на мундиаль через стыки. Однажды швейцарцам это уже удалось: на ЧМ 2006 года сборная Швейцарии поехала после драматичного ноябрьского противостояния с турками. Победа 2:0 в домашней встрече и поражение 2:4 на выезде – общий счет 4:4, но благодаря двум гостевым голам путевка в Германию досталась швейцарцам с этническими турками в составе.

Хорватия vs Греция

Хорватия

Участий в финальных турнирах ЧМ: 4 (1998, 2002, 2006, 2014)

Лучший результат на ЧМ: 3 место (1998)

Участвовала в стыках: ЧМ-1998 (+), ЧМ-2014 (+).

Сборная Хорватии – чемпион стыковых матчей. Дело в том, что «шашечные», помимо двух мундиалей, дважды попадали через стыки на чемпионаты Европы (2004 и 2012), а это является рекордом. И свою статистику хорваты явно не хотят портить, рассчитывая добиться пятого стыкового успеха в истории. Первая победа была одержана по пути на ЧМ-1998, где Хорватия станет бронзовой. Обыграв Украину со счетом 2:0 дома (отличились Билич и Влаович), «шашечные» сыграли 1:1 в Киеве, где на гол Шевченко нашелся ответ у Бокшича. На ЧМ-2014 хорваты попали, переиграв Исландию по сумме двух встреч (0:0 на выезде, 2:0 дома). Символично, что в отборочном турнире ЧМ-2018 исландцы сумели испортить жизнь балканцам, заняв первое место в группе и отправив «шашечных» в стыки.

Греция

Участий в финальных турнирах ЧМ: 3 (1994, 2010, 2014)

Лучший результат на ЧМ: 1/8 финала (2014)

Участвовала в стыках: ЧМ-2010 (+), ЧМ-2014 (+).

По итогам противостояния Хорватии и Греции точно определится сборная, трижды пробившаяся на чемпионат мира через стыковые матчи. Греки – опытные бойцы, путевки на два предыдущих мундиаля они добывали в самый последний момент. За право выступить на ЧМ-2010 соперничали с украинцами, и исход противостояния решил единственный гол – Салпингидис забил в выездном матче. Четыре года спустя грекам повезло с жеребьевкой: могла достаться Франция или Швеция, но выпало играть с Румынией. 3:1 дома и безопасная ничья 1:1 в гостях. Кто же окажется проворнее в схватке проверенных стыками команд? Первая серия битвы Хорватии и Греции уже сегодня.

Швеция vs Италия

Швеция

Участий в финальных турнирах ЧМ: 11 (1934, 1938, 1950, 1958, 1970, 1974, 1978, 1990, 1994, 2002, 2006)

Лучший результат на ЧМ: второе место (1958)

Участвовала в стыках: ЧМ-2014 (-).

Пожалуй, самая статусная пара в эндшпиле европейского отбора. У шведов 11 участий в финальных турнирах чемпионатов мира, но два предыдущих турнира они пропустили и рискуют остаться без третьего, ведь в соперниках четырехкратные чемпионы планеты, пусть и переживающие не лучшие времена. Четыре года назад «Тре Крунур» потерпели неудачу в стыковых матчах, заруба с Португалией в стыках превратилась в соперничество Златана Ибрагимовича и Криштиану Роналду, только они забивали голы, а итоговый счет – 4:2 не в пользу скандинавов. Есть ли шанс превзойти Италию без Ибры? Кстати, на Евро-2016 шведам удалось пройти через стыковые матчи, но там и в соперниках были вполне «съедобные» соседи – датчане.

Италия

Участий в финальных турнирах ЧМ: 18 (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998. 2002. 2006, 2010, 2014)

Лучший результат на ЧМ: чемпион (1934, 1938, 1982, 2006)

Участвовала в стыках: ЧМ-1998 (+).

Италия – единственная сборная, становившаяся чемпионом мира, которая пока не завоевала пропуск на грядущий мундиаль. Уругвай, Бразилия, Германия, Англия, Испания, Франция и Аргентина эту задачу уже решили. Любопытно, что стыковые испытания Италии накануне чемпионатов мира неизменно связаны с Россией. Сейчас «Скуадра Адзурра» стремится попасть на мировой съезд в нашу страну, а осенью 1997 года, двадцать лет назад, сборная России была соперником итальянцев по стыкам. В Москве тогда сыграли 1:1 (гол Вьери и автогол Каннаваро), а в Сан-Паоло при стечении 70 тысяч зрителей в пользу Италии все решил гол Казираги. А еще в тех матчах дебютировал за национальную дружину Джанлуиджи Буффон, который после ЧМ-2018 в России, вероятно, завершит свою международную карьеру.

Дания vs Ирландия

Дания

Участий в финальных турнирах ЧМ: 4 (1986, 1998, 2002, 2010)

Лучший результат на ЧМ: 1/4 финала (1998)

Участвовала в стыках: -

Датчане не пробовали пробиться через стыковые матчи на чемпионаты мира, но дважды испытывали себя накануне Евро. Перед турниром 2000 года вынесли Израиль с общим счетом 8:0, а вот на Евро-2016 не попали, уступив Швеции 3:4.

Ирландия

Участий в финальных турнирах ЧМ: 3 (1990, 1994, 2002)

Лучший результат на ЧМ: 1/4 финала (1990)

Участвовала в стыках: ЧМ-1998 (-); ЧМ-2002 (+); ЧМ-2010 (-)

Ирландцы – завсегдатаи стыковых противостояний в отборах на крупные турниры, это уже восьмое участие сборной Ирландии в стыках, что является рекордом. «Зеленые» проиграли в плей-офф турниров 1998 и 2010 года, их обидчиками выступили сборные Бельгии и Франции (да-да, рука Анри). Зато на мундиаль-2002 сборная Ирландии отправилась благодаря успеху в стыковом противостоянии, которое, впрочем, было не вполне традиционным. Ирландия оспаривала путевку на чемпионат мира в двухматчевом противостоянии с Ираном и оказалась сильнее.