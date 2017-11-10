Полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано желает вернуться в «Ривер Плейт», который стал его первым клубом в карьере:

«Думаю, что отдельную главу своей карьеры я должен посвятить „Ривер Плейту“. Проблема в том, что гарантировать ничего не могу и тогда я стану заложником своих слов. Если переход не осуществится, меня назовут лгуном.

Но я об этом думаю, это правда. У меня хорошие взаимоотношения с президентом клуба Родолфо Д'онофрио, мы часто общаемся.

Мое будущее не зависит от денег, я привык сам принимать решения, но сейчас их надо согласовывать с семьей. Разве могу я в такой ситуации игнорировать интересы моих детей?»

Контракт Маскерано с каталонским клубом истекает в июне 2019 года, но футболист может покинуть «Камп Ноу» раньше. Также сообщалось, что Хавьер может вернуться в Англию.

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