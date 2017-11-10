Зобнин отправился в расположение «Спартака», Кузяев готовится к матчу с Аргентиной

Пресс-служба сборной России рассказала о травмированных футболистах.
Полузащитник Роман Зобнин провел с национальной командой сборы, и хотя игрок восстановился после травмы колена, участие в ближайших товарищеских матчах не примет. Футболист вернулся в расположение «Спартака».
Хавбек «Зенита» Далер Кузяев прошел медицинское обследование по поводу травмы плечевого сустава и продолжает подготовку к спаррингу со сборной Аргентины.
Напомним, что встреча сборной России с аргентинцами состоится 11 ноября в 16:00 по московскому времени.
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Игрок ни одного матча не провёл после травмы. Тараканище в своём репертуаре: вызывает игроков по принципу былых заслуг и принадлежности к клубу, на текущие кондиции тренеру спартачу наплевать.
Игрок ни одного матча не провёл после травмы. Тараканище в своём репертуаре: вызывает игроков по принципу былых заслуг и принадлежности к клубу, на текущие кондиции тренеру спартачу наплевать.